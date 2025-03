Ce système d’adressage numérique permet à la population de disposer d’une application de géolocalisation en milieu rural et urbain

La plateforme «Ninacad-Adresse» a été présentée hier, à la Primature, au Comité de pilotage chargé de la digitalisation de l’Administration. L’activité a été présidée par le Premier ministre, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le Général de division Abdoulaye Maïga, président de ce Comité. C’était en présence des membres du gouvernement et du Secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière, le colonel-major Checkné Mamadou Diéffaga.

Selon ce dernier, «Ninacad-Adresse» est un code de six chiffres pour chaque parcelle ou lieu, des coordonnées géographiques, une géolocalisation couplée au système de navigation de chaque lieu. C’est aussi une application mobile gratuite et un portail web, une base de données sécurisée de gestion des informations. Le Colonel-major Checkné Mamadou Diéffaga a révélé que l’adressage numérique «Ninacad-Adresse» couvre environ 1.500.000 lieux/parcelles en milieu urbain et rural des six communes du District de Bamako, les anciennes Communes de Kalaban-coro, Moribabougou, N’gabakoro-Droit et Sankarebougou, plus les communes urbaines et rurales limitrophes du Cercle de Kati et la ville de Ségou. «Son déploiement dans les villes de Koulikoro et Sikasso est en cours», a-t-il précisé. Ce système d’adressage numérique permet à la population de disposer d’une application de géolocalisation en milieu rural et urbain, d’une base de données moderne de gestion et de connaissance de la ville.

«Ninacad-Adresse a été initié pour répondre à la volonté des autorités du pays de moderniser l’Administration à travers la digitalisation. C’est un outil de gestion et de connaissance de la ville», a expliqué le secrétaire permanent de la réforme domaniale et foncière. Et d’ajouter que la plateforme est appelée à évoluer pour répondre aux besoins de l’Administration, des collectivités et des citoyens. «L’application permet de localiser les personnes physiques, les activités ou les entreprises dans une localité et de faire des recherches d’information. Elle permet également d’optimiser l’intervention des services d’urgence et de livraison», a poursuivi Checkné Mamadou Diéffaga.

Il ressort d’une note d’information fournie à la presse que «Ninacad-Adresse» intervient en un moment où l’adressage physique est marqué par le caractère non complet et non exhaustif d’une part et par le caractère non numérique d’autre part. Ainsi, la nouvelle plateforme va favoriser la facilitation du repérage pour la promotion du e-commerce et des services de livraison, l’identification dans le cadre des services des impôts, l’optimisation des interventions des services de secours d’urgence.

Le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye Touré, a assuré avoir pris bonne note pour améliorer l’application «Ninacad-Adresse» afin qu’elle puisse répondre aux attentes de l’Administration. «Cette application répond aux besoins des populations», s’est félicité, pour sa part, le ministre de l’Économie et des Finances, Alousséni Sanou qui a salué cette démarche. De son côté, le Chef du gouvernement, le Général de division Abdoulaye Maïga, a salué l’initiative avant d’exhorter l’équipe du Secrétariat permanent de la réforme domaniale et foncière à poursuivre les échanges avec celle chargée de la digitalisation de l’Administration.

Babba COULIBALY

