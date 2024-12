Kangaba en ce jour mercredi 18 septembre 2024 ; `41 Chefs de village ont reçu solennellement leurs décisions de création des communautés par la commission foncière villageoise du Mali (COFOV) initié par le Projet : Appui à la sécurisation de la Tenure foncière et forestière des communautés par la commission foncière villageoise du Mali sous la présidence du Sous-Préfecture de M Chekou Ag Al Kalifa.

La mise en place des Communautés par la commission foncière villageoise du Mali (COFOV), est un Projet d’ Appui à la sécurisation de la Tenure foncière et forestière des communautés par la commission foncière villageoise du Mali» qui met l’accent sur la mobilisation des communautés pour la mise en place et l’opérationnalisation de 114 commissions foncières villageoises (COFOV) dans 16 communes, 4 cercles et trois régions, à travers son processus interactif de mise en place en dix (10) étapes, en s’appuyant sur la loi sur le foncier Agricole (LFA) promulguée le 11 avril 2017 et le décret d’application No 0333/PR-M du 4 avril 2018 sur la composition et le fonctionnement des COFOV. C’est pourquoi le Projet a pu mettre en place les commissions foncières de 41 villages des communes rurales de Kaniogo, Minidian, Maramandougou, Nouga et Séléfougou du cercle de Kangala dont les décisions de création ont été prises par le Sous-Préfet de Kangaba. C’est ce qui fait l’objet d’une remise solennelle le mercredi 18 décembre 2O24.

Selon les explications du Secrétaire Général de l’Union des Associations et Coordinations d’Associations pour le Développement et la Défense des Droits des Démunis (UACDDDD) M Massa Kone initiateur du projet dira que c’est à partir de la Loi Nº2017-001/ du 11 Avril 2017 portant sur le foncier agricole (LFA) et son décret d’application Nº2018-0333/P-RM du 04 Avril 2018 fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission foncière villageoise ou de fraction sont des instruments de la sécurisation foncière Agricole des communautés rurales qui les ont permis de créer les COFOV. Car leur mise en œuvre est une bonne piste pour la paix sociale et le développement local. Ajout ‘il que depuis 2021, à travers sa campagne de sécurisation foncière, I’UACDDDD a acquis un processus interactif de mise en place des commissions foncières villageoises et de fraction qui a permis l’implication des femmes et des jeunes dans la gestion foncière à travers les COFOV, le dialogue apaisé intergénérationnel s’est instauré, les relations entre les administrés et l’administration se sont apaisées grâce aux cadres de concertation: la cohésion sociale s’est installé également avec l’atténuation et la fin des conflits.

Quant au représentant du chef de village M Moussa Sanogo et le maire Kamory Keita ont vivement salué et apprécié l’initiative des COFOV et la remise des décisions de création aux chefs de villages les permettent de bien gérer les litiges fonciers traditionnellement.

La Sous-Préfecture centrale de l’arrondissement de Kangaba M Chekou Ag Al Kalifa a rassuré les responsables du projet et les 41 chefs de villages que les autorités administratives ont adhèré entièrement et accompagneront cette politique de COFOV en jouant leur rôle primordial et de coordinateur au niveau des villages du cercle pour bien gérer les litiges fonciers. En terminant ses propos le sous-préfet a sollicité que les responsables du COFOV soient bien outiller en terme de formations pour bien mener leurs missions respectives.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

Commentaires via Facebook :