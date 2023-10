Mali : 168 milliards de FCFA pour améliorer l’accès aux services de gestion de déchets dans la ville de Bamako

Dans le cadre des journées mondiales de l’Habitat et des Ville, édition 2023, la direction nationale de l’Urbanisme a procédé à la présentation du Projet de Résilience urbaine de Bamako (PRUBA). C’était le jeudi 26 octobre sous l’égide du ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye Touré.

Le Projet de Résilience urbaine de Bamako (PRUBA) intervient dans le cadre de l’amélioration de l’offre de service urbain et l’approfondissement continu de la décentralisation avec des collectivités territoriales aux compétences accrues mais au capacités techniques et financières faibles. D’un montant de 168 milliards de FCFA et financé par la Banque mondiale, le PRUBA vise à améliorer l’accès aux services de gestion de déchets urbains, d’assainissement et d’approvisionnement en eau, augmenter la résilience aux inondations dans certaines zones vulnérables du district de Bamako et des communes voisines ciblées et renforcer les capacités de gestion urbaine.

Selon le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du territoire et de la Population, Imirane Abdoulaye Touré, les activités du projet s’articuleront autour de plusieurs activités notamment : la prestation de services avec un accent particulier sur la gestion des déchets solides et liquides, la réalisation d’infrastructures résilientes incluant les opportunités de mobilisation de l’investissement privé. Elles s’inscrivent pour l’essentiel dans le contexte de la Politique national de la ville (PONAV) adoptée par le gouvernement en 2014, du Document cadre de la politique nationale de la décentralisation (DCPND) adopté en 2016, de la Politique nationale de l’Assainissement et du Développement Durable adoptée en 2009 et du CREDD 2019-2023.

En adéquation avec les orientations et les besoins exprimés par le gouvernement dans les différentes politiques nationales, le ciblage des secteurs concernés par les activités de ce Projet apporte une grande cohérence et permettra, selon le ministre Touré, de renforcer la synergie de actions prioritaires à la fois des différents départements en charge de la question urbaine et du développement local. Ce Projet, insiste-t-il, dispose d’une réelle sensibilité marquée par l’amélioration de l’offre de services urbains de base touchant les populations les plus vulnérables de notre société ébranlée par la crise multidimensionnelle actuelle. Fort de sa position d’interface des initiatives sectorielles pour les questions urbaine, le ministre Imirane Abdoulaye Touré a renouvelé la disponibilité de son département avec l’ensemble des acteurs pour la bonne mise en œuvre de ce Projet.

Il faut rappeler que la cérémonie d’ouverture s’est déroulée en présence des représentants des collectivités territoriales. La journée mondiale de l’Habitat est célébrée le premier lundi de chaque année tandis que celle de la Ville est célébrée le 31 octobre de chaque année.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

Commentaires via Facebook :