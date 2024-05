Domaines : Le syndicat reconnaissant à Abdoulaye Dicko

Le Section syndicale des domaines et du cadastre a rendu un vibrant hommage à l’ancien directeur national des domaines, Abdoulaye Dicko. Non sans rappeler tous les efforts qu’il a déployés dans l’accumulation des recettes faisant des domaines le 3e service de l’assiette et surtout son leadership dans la conduite des hommes.

Après trois années passées directeur national des domaines, avec à son actif des records d’objectifs annuels battus d’année en année, l’inspecteur des impôts Abdoulaye Dicko a cédé son fauteuil le 27 mars 2024. Cette décision a été prise en conseil des ministres suivie de la nomination de son remplaçant, un ingénieur en construction civile. Ce changement est intervenu suite à la fusion des domaines et du cadastre, entérinée par le conseil des ministres du 4 janvier 2024.

Les plus proches collaborateurs de l’ancien directeur, par la voix de la Section syndicale des domaines et du cadastre n’ont pas mis du temps avant de sortir de leur réserve. En leur qualité d’employés ayant la main à la patte, les syndicalistes ont clamé haut et fort le mérité de M. Dicko. Non pas par le verbe seulement, mais par les chiffres des performances de recettes engrangées au fil des trimestres et des années.

Mamadou Kéita, secrétaire général de la Section syndicale des domaines et du cadastre, au nom de son bureau et de ses camarades, a brossé la situation reluisante du service, dans un communiqué du 11 avril 2024, adressé à leur désormais ancien patron.

Dans ce communiqué, M. Dicko est présenté comme un leader et un manager au vrai sens du terme. Un homme qui a su guider le service des domaines et ses travailleurs sur le bon chemin, dans une ambiance de bonne entente. Ce qui a permis l’atteinte régulière des objectifs de recettes de sa nomination en 2021 à mars 2024, date de son départ.

Sans entrer dans le détail des chiffres des trois dernières années où tous les records ont été dépassés, le syndicat s’est focalisé sur l’année 2023. Ainsi, sur une prévision budgétaire assignée au service des domaines de 165 572 000 000 F CFA, il a été réalisé au 27 novembre 2023, un montant de 166 250 992 314 F CFA, soit un taux de réalisation de plus de 100 %.

Les faits et les chiffres sont on ne peut plus édifiants en la matière, en parcourant le communiqué du syndicat. Sous le leadership d’Abdoulaye Dicko, la direction nationale des domaines a globalement mis dans la cagnotte 477,778 milliards de F CFA, en guise de recettes cumulées pendant trois ans, une période qui correspond au temps de séjour de M. Dicko. Ni la crise sécuritaire ambiante, ni le contexte économique difficile du pays n’a impacté cette capacité de mobilisation de recettes domaniales.

Par ces témoignages, la Section syndicale des domaines et du cadastre a tenu à féliciter officiellement Abdoulaye Dicko de tous les hauts faits pendant son séjour comme directeur national. “Nous voudrions, par la présente, vous présenter officiellement notre félicitation pour le service rendu à la nation et vous assurer de toute notre reconnaissance“, peut-on lire dans la lettre adressée à l’ancien directeur.

La Section syndicale des domaines et du cadastre n’a pas attendu ces temps-ci pour tresser un laurier de couronne sur la tête de leur directeur. Loin s’en faut. Pour mémoire, en décembre 2023, où il venait de battre le record de recettes avec un taux de 100 % de réalisation, le même syndicat avait adressé ses chaleureuses félicitations à Abdoulaye Dicko et à tout le personnel de la direction nationale des domaines et à la direction nationale du cadastre.

De façon générale, syndicat et administration ne filent pas le parfait amour. Le plus souvent l’inimitié et certaines tensions sociales polluent l’atmosphère. Mais Abdoulaye Dicko et la Section syndicale des domaines et du cadastre ont su vivre dans un climat idyllique.

Au-delà de sa capacité de renflouer les caisses de l’Etat par une mobilisation excédentaire et pérenne des objectifs de recettes, l’ancien directeur national des domaines a fait du social dans le service sa boussole. C’est pourquoi l’annonce de son départ a résonné dans les oreilles du personnel des deux services à travers le pays comme une pénible nouvelle.

Abdrahamane Dicko

