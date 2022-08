Aucune localité n’est plus à l’abri du terrorisme. Avant, l’insécurité liée au terrorisme armé, était circonscrite dans une partie du pays (le Nord). Actuellement, elle s’est généralisée au point de faire craindre le pire pour le peuple. Rappelons que l’armée malienne fait ce qu’elle peut et elle fait d’ailleurs des progrès immenses. Mais, nous devons admettre que les forces du mal prennent des galons chaque fois qu’elles arrivent à frapper dans des endroits où on ne les imaginait pas comme le camp militaire de Kati, le cœur du pouvoir militaire au Mali

La question que l’on a en droit de se poser est de savoir est ce que nos FAMA avancent ou si elles reculent ?

Notons qu’aucun pays dans le monde, n’est encore parvenu à lutter définitivement contre le terrorisme armé. Les attaques attribuées aux groupes djihadistes ne cessent de se multiplier au Mali depuis quelques jours. Donc, si on ne peut pas attribuer la responsabilité de ces attaques aux FAMa, il n’en demeure pas moins que les populations doivent s’inquiéter de leur multiplication et surtout de leur violence. Faut-il rappeler que notre armée est en pleine construction donc elle est loin d’être totalement apte et aguerrie pour la guerre asymétrique Cependant, cela ne nous empêche pas non plus de ne pas nous inquiéter et de se demander si les efforts fournis sont suffisants ou pas pour endiguer le phénomène terroriste qui gangrène le sahel en général et le Mali en particulier. Il est plus que nécessaire de se remettre en cause et de reconnaitre ses faiblesses, pour mieux les diagnostiquer afin de proposer la thérapie qui mettra fin à cette guerre qui nous a été imposée. En effet, Dans ces conditions d’insécurité généralisée et sachant bien que les élections sont prévues dans moins de deux ans, il est fort à craindre, à ce rythme, qu’elles puissent se dérouler sur toute l’étendue du territoire national.

Risque d’encerclement de Bamako

En réalité, jamais le Mali n’a été dans une situation aussi dangereuse pour son intégrité territoriale. Vaincre un ennemi hideux sans visage comme le terrorisme, n’est certes pas facile, mais il est du devoir de chaque citoyen, à commencer par les militaires, de défendre l’intégrité du territoire, mais aussi la souveraineté du Mali. Bien que notre armée est en pleine construction, il est inadmissible de commettre certaines erreurs dans les stratégies de combat comme par exemple se faire surprendre. L’ennemi a déjà infiltré les populations, il a des yeux et des oreilles partout. La preuve est l’attaque le dimanche, 7 août 2022, du camp de Tessit, selon l’armée, le bilan provisoire est le suivant : 42 militaires maliens tués, contre 37 terroristes des nombreux blessés, des portés disparus et d’importantes pertes matérielles. Au cours de cette attaque complexe, précise l’armée, plus de 3 véhicules militaires ont été détruits. Ce bilan prouve à suffisance des manquements graves dans le dispositif ou alors l’effet de surprise, ou encore la non fiabilité des renseignements fournis.

Pour rappel, nous sommes en guerre et chaque citoyen qu’il soit militaire ou civil doit s’adapter à ce contexte en s’impliquant pleinement tant par les informations que par la dénonciation afin d’éviter que les forces du mal n’infligent autant de torts aux paisibles citoyens. Le Mali a reçu de la Russie des chasseurs L-39 et Su-25, ainsi que des hélicoptères de combat Mi-24P, Mi-8 et des avions de transport tactique CASA C-295. Espérons que ces nouveaux équipements viennent renforcer les capacités aériennes de notre armée. C’est un sentiment de fierté qui anime tout bon patriote, pour les FAMAs ces équipements viendront renforcer ceux déjà existant afin qu’elles puissent mener avec brio leur mission régalienne. Le peuple malien est désormais comblé et fier de son armée, il voudrait bien que bon usage soit fait de ces aéronefs pour vaincre l’ennemi.

En somme, le souhait est que ces nouvelles acquisitions donnent un nouveau souffle aux FAMa sur le terrain et qu’elles les aident à vaincre les ennemis de la paix, de la stabilité et de notre vivre ensemble.

Assitan DIAKITE

