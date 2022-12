La Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (DIRPA) a organisé sa traditionnelle conférence de presse mensuelle ce lundi 12 décembre 2022 dans la salle de conférence de ladite direction. Elle était animée comme d’habitude par le directeur de la DIRPA Colonel Souleymane Dembélé.

L’objectif de cette conférence menstruelle était de communiquer pour informer la population malienne, sur le point de la situation sécuritaire du mois de novembre écoulé dans les différents théâtres des opérations, les activités du Chef d’Etat-major général des Armées et celles du directeur de la DIRPA lui-même.

A l’entame de la conference,le Colonel Souleymane Dembélé a fait savoir que la situation sécuritaire du mois de novembre a été un peu mouvementée contrairement au mois d’octobre compte tenu du basculement des activités terroristes sur les populations civiles du Centre vers le Sud et l’Ouest. Mais pour lui, la situation reste précaire avec des actions de prédations des groupes terroristes sur les civiles avec des enlèvements, des menaces, des assassinats ciblés.

Il faut noter que les FAMa ont veillé sur la campagne agricole pour assurer de très bonnes récoltes au profit de la population dit-il .

Quant aux opérations des Forces Armées Maliennes dans tous les théâtres d’opérations, le directeur de la DIRPA a donné un bilan qui prouve incontestablement la montée en puissance et l’autonomisation des FAMa.

Ainsi dans le théâtre Centre de l’opération Maliko, les actions FAMa ont été marquées par des recherches, des exploitations de renseignements et plusieurs reconnaissances offensives contre des positions terroristes dans les zones de (Niono,Douentza,Konna,Boni et Banka) au cours desquelles les FAMa sont parvenues à neutraliser du 05 au 30 novembre 23 terroristes et terroristes guetteurs, récupérer 400 têtes de bétails qui ont été restituées a qui de droit et 15 tonnes de céréales de zakat acheminées sur Sevaré pour une distribution aux populations .

En ce qui concerne le théâtre-Est de l’opération Maliko, du 02 au 16 novembre des reconnaissances offensives de sécurisation des populations ont été menées simultanément dans les zones de Gossi, Ménaka, Tessit et Gao. Courant cette période une mission d’escorte de véhicules entre Gao-Labbezanga a neutralisé 02 terroristes embusqués avec 02 AK-47,01 moto, et 01radio.

Des frappes aériennes ont été effectuées dans le secteur Sud notamment (Nara et Kaloumba) et dans le secteur Sikasso-Kobala et alentours ; trompésé et Kondioli allant du 05 au 19 novembre 2022. Ces différentes frappes ciblées ont permis aux FAMa de détruire 03 refuges terroristes et neutraliser 03 terroristes et récupérer des minutions et des matériels.

A en croire le directeur de la DIRPA, la consolidation de ces acquis opérationnels a été vivement saluée par le CEMGA, le général de division Oumar Diarra, lors de ses visites d’autorités aux troupes dans la 4è Région Militaire a Kayes pour montrer son engagement et transmettre le message du MDAC et du Chef suprême des armées aux hommes tout en les galvanisant le moral.

Ainsi, le colonel Souleymane Dembélé directeur de la Direction de Information et des Relations Publiques des Armées n’ pas manqué de montrer son engagement quotidien et sa vision de relever l’Armée Malienne au niveau high-tech qui se justifie par sa récente visite de travail à Alger qui s’inscrit dans le cadre du renforcement de capacité entre les deux services.

