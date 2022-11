133 terroristes neutralisés, 60 motos et 99 armes saisis et 122 présumés terroristes, c’est le bilan des opérations offensives menées par les forces armées et de sécurités durant le mois d’octobre 2022. Ces chiffres ont été communiqués par la Direction de l’Information et des Relations publiques des armées (DIRPA) à l’occasion de sa conférence de presse mensuelle organisée le lundi, 7 novembre 2022 dans les locaux dudit service.

Dans son intervention, le directeur de la DIRPA, le Colonel Souleymane Dembélé, a signalé que sur les théâtres des opérations, les FAMa continuent de traquer les terroristes. Ainsi, durant le mois d’octobre, elles ont neutralisé 133 terroristes, interpellé 122 présumés terroristes et saisi 60 motos et 99 armes. Les militaires maliens ont également détruit 7 bases terroristes. Le Colonel Dembélé souligne aussi que la situation sécuritaire du mois d’octobre 2022 a été relativement calme, mais reste précaire à présent avec des actions de prédation des groupes terroristes sur les populations civiles avec des enlèvements, des menaces, des assassinats ciblés. « Nous traversons une période très sensible avec la fin des travaux champêtres caractérisée par les récoltes. Évidemment, les terroristes vont vouloir collecter la zakat sur les productions avec des populations déjà éprouvées par des années de dures épreuves », a-t-il expliqué. Et d’ajouter : «Les actions de nos forces sur tous les théâtres d’opérations prouvent à suffisance l’autonomisation des FAMa qui, pendant une dizaine d’années, avaient été assujetties avec un cliché prédateur d’une armée mal formée, mal entrainée et mal équipée. » Le Colonel Dembélé conclut avec confiance : « Avec nos amis russes, la montée de l’armée malienne est une réalité. En plus des acquisitions des équipements, nos amis procèdent à la réparation de nos anciens blindés abandonnés depuis des années. Les 75% de nos armements sont russes et 80% de nos cadres militaires sont formés en Russie ».



Source : Plume Libre

