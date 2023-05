Une vidéo postée le 26 mai dernier sur les réseaux sociaux montre l’ancien député Abdou Agouzer Maïga s’adresser aux autorités maliennes. Si la provenance de la vidéo demeure inconnue, c’est la première fois que l’otage détenu par un groupe djihadiste donne signe de vie depuis son rapt le 23 avril dernier.

Un signe de vie qui soulage. Dans une vidéo de 51 secondes, il s’exprime face caméra. Au président de la transition et à son gouvernement, auxquels il demande de tout mettre en œuvre pour sa libération, car sa vie serait « en danger ». « Je souffre de beaucoup de maladies et de la chaleur. Je souffre de maladies comme le glaucome, l’hypertension et le diabète, il faut tout faire pour négocier ma libération ».

Abdou Agouzer Maïga, ex-député du Mouvement patriotique pour le renouveau (MPR), parti de l’actuel Premier ministre Choguel Kokala Maiga, a été enlevé à Koutiala par un commando du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans arrivé à bord d’un pick-up. Ses ravisseurs demandent le versement d’une rançon.

Koutiala est une ville située à 140 km au nord de Sikasso. Elle est la troisième ville la plus peuplée du Mali après Bamako et Sikasso avec plus de 300 000 habitants pour une superficie de 262 km2.

La ville est un important carrefour routier, marché agricole et centre agro-industriel cotonnier au sud du pays.

