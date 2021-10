Mali : 15 terroristes et 9 militaires tués dans une attaque entre Bandiagara et Koro

C’est le chef d’Etat-major général des armées malienne qui a annoncé l’information dans la soirée du mercredi, dans un communiqué. C’est un convoi des Forces Armées maliennes qui faisait la jonction entre Bandiagara et Koro lorsqu’il a été la cible d’une attaque complexe à l’engin explosif improvisé, suivi des tirs nourris de l’ennemi. Le commandement de l’armée malienne indique que les militaires ont énergiquement réagi à cette attaque en poursuivant les assaillants et en procédant à un ratissage systématique dans les manœuvres aéroterrestres. Le bilan provisoire communiqué par l’Etat-major de l’armée fait état de 9 militaires tués, 11 blessés et trois véhicules détruits. Les groupes armés terroristes à l’origine de cette forfaiture ont enregistré, selon le communiqué, 15 morts, 20 engins à deux roues détruits et des armes perdues.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

