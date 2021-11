Ce jeudi 11 novembre 2021, sur le Théâtre-Est, les forces armées maliennes (FAMa), ont interpellé deux présumés terroristes, entre 09h30mn et 11h00mn, à la foire hebdomadaire d’Ansongo, indique l’Armée sur son site www.fama.ml.

Selon la source militaire, le premier suspect longtemps recherché par les services de sécurité, serait un des complices (Logistique et Informations) des terroristes de l’EIGS dans la zone d’Ansongo et Ménaka et a été cité par un autre appréhendé le 29 octobre 2021 dernier par les Forces maliennes. «Il serait impliqué dans plusieurs cas d’attaques, braquages et filatures des agents sur le tronçon Gao-Labbezenga via Ansongo», précise l’armée.

Quant au deuxième interpellé, il serait un pion dans la chaîne de ravitaillement en carburant des combattants terroristes évoluant dans la zone de Hourara (Commune rurale de Ouattagouna, Cercle d’Ansongo), explique l’Armée.

Et d’ajouter que ce dernier acheminerait des carburants et autres produits divers du Niger à destination de Hourara. Les deux suspects ont été mis à disposition de la gendarmerie nationale pour des fins d’enquête, confie la source militaire.

