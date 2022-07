-Aucun bilan n’est disponible pour l’heure

L’armée malienne a annoncé avoir été victime “d’attaques terroristes simultanées”, tôt mercredi, dans les régions de Nara près de la frontière avec la Mauritanie et de Ségou dans le centre du Mali.

Par voie de communiqué, la Direction de l’Information et des Relations Publiques des Armées (Dirpa) a indiqué que « les postes FAMa (Forces Armées Maliennes) de Kalumba, non loin de Mouradiah, région de Nara et celui de Sokolo, à proximité de Diabaly dans la région de Ségou ont été attaqués simultanément tôt ce mercredi 27 juillet 2022 ».

En outre, jusqu’à 7h30 aucun bilan officiel n’a été annoncé ni par l’armée ni par les autorités de la transition.

Ces dernières semaines plusieurs camps militaires ont été visés par des attaques terroristes et attentat à la voiture piégée.

Le jeudi 21 juillet courant, trois militaires et trois ”terroristes” ont été tués dans des attaques complexes et simultanées dans les localités de Douentza, Koro, Thy (Sévaré), Bapho, Ségou et Kolokani.

Le 22 juillet, un militaire et sept ”terroristes” ont trouvé la mort dans une attaque à la voiture piégée contre l’installation de la Direction du Matériel, des Hydrocarbures et des Transports des Armées (DMHTA) à Kati près de Bamako.

Depuis 2012, le Mali est confronté à une crise sécuritaire alimentée de revendications séparatistes et d’attaques terroristes, notamment dans le nord et le centre du pays.

Source: https://www.aa.com.tr/fr

