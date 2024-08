Tombouctou : Deux directeurs d’écoles sauvagement assassinés à Goundam

Bokary Kisso Bokoum et Ousmane S Daou, tous deux enseignants et Directeurs d’écoles dans le Centre d’animation pédagogique de Gounda, région de Tombouctou, ont été lâchement assassinés par des assaillants. Le premier était le Directeur de l’école de la localité de Arabébé et le second occupait le même poste à l’école de Goundam Teskel. Selon un communiqué du ministre de l’éducation nationale, les deux instituteurs ont été enlevés le vendredi 15 août par les hommes armés non identifiés et le lendemain samedi leurs corps ont été retrouvés. Les autorités éducatives du Mali ont condamné cet acte odieux en exprimant leur vive compassion aux familles des victimes. Aucun détail n’a été fourni sur les raisons qui ont motivées l’assassinat des enseignants. Les enseignants Maliens ont également payé une lourde tribu depuis le déclenchement de la crise sécuritaire en 2012.

Siaka DIAMOUTENE/ Maliweb.net

