CESC-CNT : vers la mise en place d’un cadre d’échanges inter-institutionnels

Le Président du Conseil National de la Transition, M.Malick Diaw, a reçu en audience ce mardi 17 août 2021, le nouveau bureau du Conseil Economique, Social et Culturel , conduit par son Président, Monsieur Yacouba KATILE . Outre, la présentation officielle du bureau de la 8ème institution, les deux personnalités ont fait un tour d’horizon des questions d’intérêt national.

Après le Président de la Transition, SE Asssimi Goïta , c’était le tour au Président du Conseil National de la Transition,M.Malick DIAW de recevoir les membres du nouveau bureau de la 6ème mandature du Conseil Economique ,Social et Culturel . L’apaisement du climat social, la mise en place d’un cadre d’échanges permanents inter -institutionnels et la vision de la nouvelle équipe du conseil sont entre autres sujets abordés au cours de ladite rencontre.

Dans intervention, M Yacouba KATILE a tenu à rappeler que la visite de la délégation du CESC s’inscrit dans le cadre de la prise de contact entre son institution et l’organe législatif. Il a indiqué que dans le cadre de ses missions constitutionnelles, le Conseil entretient une étroite collaboration avec l’Assemblée nationale, dont le rôle est aujourd’hui assuré par le Conseil National de la Transition. Ces missions sont consacrées selon lui, par les dispositions de l’Article 107 de la loi fondamentale qui confère les prérogatives de destinataire du recueil annuel des Attentes, des Besoins et des Problèmes de la société civile qu’élabore le CESC tous les ans, à l’instar du Président de la République et du Gouvernement.

« Conformément aux dispositions de l’article 108, le Conseil Economique, Social et Culturel est obligatoirement consulté sur tout projet de loi de Finances, tout projet de plan ou de programme économique, social et culturel ainsi que sur toutes dispositions législatives à caractère fiscal, économique, social et culturel » a ajouté le nouveau patron de l’organe consultatif. M. Yacouba Katilé n’a pas manqué d’informer le Président du CNT que son institution s’évertuera à accompagner toutes initiatives allant vers l’apaisement du climat social.

En retour, le Président du CNT,M.Malicki DIAW a félicité le Président katilé, à travers lui, l’ensemble des membres du bureau du CESC . Il a ensuite donné l’assurance à ses visiteurs du jour de travailler en synergie avec le Conseil.

Les deux parties ont dégagé une convergence de vue quant à la mise en place imminente un cadre d’échanges interinstitutionnels.

Baba Bourahima CISSE

Conseiller en Communication CESC

