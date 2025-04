Rapport annuel 2025 : le CESEC recense les préoccupations des maliens résidants en Arabie Saoudite

La mission relative à la collecte des attentes, des besoins et problèmes de nos compatriotes établis dans la zone moyen orient -Asie, se poursuit sous la conduite du président du CESEC, M. Yacouba KATILE. Après les Emirats Arabes Unis, la délégation a mis le cap sur le royaume d’Arabie Saoudite où réside une forte concentration de compatriotes. La rencontre de Djeddah, la première étape de l’Arabie Saoudite, a enregistré la présence de son Excellence, Monsieur Boubacar Gouro DIALL, Ambassadeur du Mali à Ryad qui avait à ses côtés le Consul général du Mali de cette juridiction, M. Cherif Hamidou BA, ainsi qu’un nombre important de nos compatriotes.

Les préoccupations majeures soulignées par les maliens vivants à Djeddah, et à la Mecque sont entre autres les difficultés dans le processus de retour volontaire , les contraintes administratives relatives à l’obtention de la carte de séjour avec les nouveaux critères définis par les autorités Saoudiennes , l’épineuse question de gestion des aides ménagères qui sont souvent victimes des traitements pénibles, l’inexistence d’un mécanisme d’insertion socioprofessionnelle des jeunes issus de l’immigration et avec ses corollaires de l’homologation de diplôme et le handicap de la langue après le retour au pays , le statut des compatriotes nés sur la terre saoudienne , le manque de garantie pour les investissements au Mali l’absence d’une banque malienne le transferts de fonds , la sempiternelle question de correction des cartes NINA qui aurait causé la perte de travail à un nombre important de nos compatriotes ainsi qu’ à l’arrêt des études pour beaucoup de jeunes maliens et le déguerpissement du côté ouest de la Mecque qui abriterait près de 100 mille compatriotes .

Son Excellence, Monsieur Boubacar Gouro DIALL, Ambassadeur du Mali à Ryad, a tenu à saluer le Président du CESEC pour le choix de l’Arabie Saoudite. Il est revenu sur la pertinence de la mission de collecte et d’élaboration du rapport annuel des attentes, des besoins et des problèmes des maliens établis à l’extérieur. Il a expliqué que dans le cadre de la mise à en œuvre de la vision 2030, débutée en 2016, les autorités Saoudiennes ont opéré un changement de paradigme économique et politique avec plusieurs implications. Parmi lesquelles on peut retenir la majoration des taxes, la quasi nationalisation de l’emploi et la démolition de beaucoup de sites. M. Chérif Hamidou BA, Consul général du Mali à Daddah, est revenu sur les grandes innovations apportées dans la délivrance de documents administratifs dont le certificat de notoriété qui confèrent des avantages pour les personnes de troisième âge, Pour sa part, le Président du CESEC, non moins, Chef de mission, a salué les efforts consentis par la mission diplomatique et consulaire. Il a insisté sur le vif intérêt que les autorités maliennes accordent à la diaspora malienne. M. KATILE a exprimé son satisfecit face à la grande mobilisation des différentes communautés qui dénote selon lui, de leur sens élevé de patriotisme voire de devoir civique. Il a rassuré la transmission fidèle des problèmes recensés aux décideurs conformément aux dispositions de l’article 165 de la constitution. Partout où la délégation est passée, le Président du CESEC a exhorté les compatriotes au respect strict des lois du pays d’accueil. Le même exercice est prévu à Médine, la dernière étape de la mission

Baba Bourahima CISSE

Service communication CESEC

