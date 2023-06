145 projets de coopération seront signés lors de la 3e édition de l’Exposition économique et commerciale sino-africaine, avec une valeur dépassant 10 milliards de dollars !

Le 6 juin a eu lieu la conférence de presse de la 3e édition de l’Exposition économique et commerciale sino-africaine. La 3e édition de l’Exposition économique et commerciale sino-africaine, coparrainée par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine et le gouvernement populaire provincial du Hunan, se tiendra à Changsha, du Hunan, du 29 juin au 2 juillet. Au cours de l’exposition, l’indice commercial sino-africain sera publié pour la première fois en faisant autorité, fournissant un “baromètre” aux entreprises pour mener à bien la coopération économique et commerciale avec l’Afrique à travers un système d’évaluation numérique et scientifique.

Le principal hall d’exposition couvre une surface de 100 000 mètres carrés, soit une augmentation de près de 30 000 mètres carrés par rapport à l’édition précédente. Environ 1 100 exposants, 8 000 acheteurs et visiteurs professionnels y participeront, et le nombre de visiteurs dépassera le seuil de 100 000. Implantées dans le parc de démonstration pour la promotion de l’innovation dans le cadre de la coopération économique et commerciale sino-africaine, les sous-salles d’exposition disposent d’un total de 4 zones, dont le pavillon permanent hors ligne de l’Exposition économique et commerciale sino-africaine, la zone du regroupement des produits d’exportation du Hunan, le Parc industriel numérique des échanges économiques et commerciaux sino-africaines ainsi que le centre commercial du café d’Afrique.

Lors de l’exposition, auront lieu la cérémonie d’ouverture et le Forum de coopération économique et commerciale sino-africaine. Le “Rapport sur les relations économiques et commerciales sino-africaines ” et l’Indice commercial sino-africain seront publiés sur place, et plus de 40 activités différentes seront organisées, avec les thèmes couvrant les infrastructures vertes, la quarantaine douanière, la médecine et la santé, les produits agricoles et alimentaires, l’industrie légère et le textile, les parcs industriels, les femmes et les jeunes, l’enseignement professionnel et d’autres domaines de coopération.

Jusqu’au 5 juin, 50 pays africains et 8 organisations internationales se sont inscrits pour participer à la 3e édition de l’Exposition économique et commerciale sino-africaine. Le nombre total de participants devrait dépasser les 10 000 personnes, dont environ 800 étrangers. À l’heure actuelle, l’exposition a décompté 145 projets de coopération qui seront signés et négociés au cours de l’exposition, pour une valeur de plus de 10 milliards de dollars américains.

(Source : cctv.com / Photo : VCG)

SOURCE: https://francais.cgtn.com/

Commentaires via Facebook :