Af’Sud : Ramaphosa nomme un nouveau vice-président

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a nommé un nouveau vice-président et un ministre de l’Electricité lors d’un remaniement ministériel, annoncé lundi en fin de journée.

M. Ramaphosa a nommé Paul Mashatile au poste de vice-président de la République, en remplacement de David Mabuza, qui a démissionné le mois dernier. « J’ai décidé de nommer M. Paul Mashatile vice-président de la République », a déclaré M. Ramaphosa lors d’une allocution télévisée. Lundi, M. Ramaphosa a annoncé qu’il avait nommé Kgosientsho Ramokgopa au poste de ministre de l’Electricité rattaché à la Présidence.

Avant cette dernière nomination, M. Ramokgopa était à la tête du bureau des investissements et des infrastructures de la présidence depuis 2019. M. Ramokgopa sera chargé de résoudre la crise actuelle de l’électricité en Afrique du Sud, qui a vu la plupart des habitants confrontés à des coupures de courant continues au cours des deux dernières années.

« La tâche principale du nouveau ministre sera de réduire de manière significative la gravité et la fréquence des délestages, et ce de toute urgence », a déclaré M. Ramaphosa. Il a ajouté que la nomination d’un ministre spécialisé résoudrait les problèmes actuels, dans la mesure où la responsabilité de la compagnie d’électricité publique Eskom est divisée entre les ministères de l’Energie et des entreprises publiques.

« Cela permettra de résoudre le problème de la fragmentation des responsabilités entre différents ministères et ministres qui, bien qu’appropriée dans des circonstances normales, n’est pas propice à une réponse à une crise », a ajouté le dirigeant sud-africain.

Il a également présenté le ministère de la Planification, du suivi et de l’évaluation, qui sera dirigé par Maropene Ramokgopa. Ce ministère se concentrera sur les performances du gouvernement. Les autres ministres nommés sont Khumbudzo Ntshavheni, qui devient ministre à la Présidence.

Nkosazana Dlamini-Zuma est désormais ministre à la Présidence chargée des femmes, de la jeunesse et des personnes, tandis que l’ancien ministre à la Présidence, Mondli Gungubele, a été transféré au portefeuille des Communications et des technologies numériques.

La réaffectation de Mme Dlamini-Zuma en a surpris plus d’un, car la plupart des analystes politiques avaient prédit qu’elle ne ferait pas partie du nouveau Cabinet après avoir défié une directive du Congrès national africain (ANC, au pouvoir), demandant à ses députés de voter contre un rapport parlementaire qui visait à faire destituer M. Ramaphosa en raison d’un scandale agricole en décembre 2022.

Thembi Nkadimeng succède à Mme Dlamini-Zuma au poste de ministre de la Gouvernance coopérative et des affaires traditionnelles, tandis que le ministère de la Fonction publique et de l’administration est confié à Noxolo Kiviet. L’ancien Premier ministre du KwaZulu-Natal, Sihle Zikalala, est désormais ministre des travaux publics et des infrastructures.

Par APA-JOHANNESBURG (AFRIQUE DU SUD)

