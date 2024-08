Amnesty dénonce des « expulsions forcées à Abidjan »

L’ONG de défense des droits de l’Homme, Amnesty International, affirme que « des milliers de familles sont toujours en attente de mesures de soutien » après des expulsions à Abidjan où un plan de démolition dressait une liste de 176 sites en février.

176 sitesDes dizaines de milliers de personnes expulsées de force depuis janvier 2024 des quartiers de Gesco, Boribana, Banco 1 et Abattoir, notamment dans l’Ouest et dans le Sud de la capitale économique ivoirienne.

Amnesty International fait observer que ce sont « des expulsions sans notification adéquate et raisonnable, dont certaines impliquant des violences ; des enfants privés d’éducation ; 133 fermiers privés de leurs moyens de subsistance ».

L’organisation estime que les mesures de soutien annoncées en mars 2024 doivent être mises en œuvre en urgence au profit de toutes les personnes affectées. En outre, les autorités ivoiriennes doivent immédiatement garantir les droits des dizaines de milliers de personnes expulsées.

Elle appelle l’Etat à « suspendre les expulsions massives à Abidjan jusqu’à ce que des garanties soient mises en place pour interdire les expulsions forcées et assurer la protection des droits des personnes susceptibles d’être touchées ».

De vastes opérations de démolition de quartiers et de déguerpissement de leurs habitants ont été lancées en janvier 2024, sur des sites considérés comme à risque d’inondation. Les quartiers Gesco, Boribana, Banco 1 et Abattoir ont été démolis dans le cadre d’un plan de démolition de 176 sites, selon un communiqué officiel publié le 26 février 2024 par le District autonome d’Abidjan.

Les familles expulsées avec lesquelles Amnesty International s’est entretenue ont indiqué qu’elles n’avaient pas été véritablement informées ni consultées sur les procédures d’expulsion, les possibilités d’indemnisation et les solutions de relogement, rapporte l’organisation.

En outre, elles n’ont pas reçu de préavis suffisant et raisonnable avant la destruction de leurs maisons. Des milliers de familles expulsées de force n’ont toujours pas été relogées et/ou indemnisées pour toutes les pertes subies.

« Quelles que soient les raisons invoquées pour justifier ces destructions, les autorités ont clairement manqué à leurs obligations en matière de droits humains, notamment celles découlant de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), tous deux ratifiés par la Côte d’Ivoire en 1992 », a déclaré Hervey Delmas Kokou, directeur exécutif d’Amnesty International Côte d’Ivoire.

Pour lui, « tous les résidents doivent être protégés contre les expulsions forcées. Ils doivent être véritablement consultés et recevoir un préavis adéquat et raisonnable avant les démolitions. Ils doivent également recevoir une indemnisation préalable et équitable pour les pertes subies et bénéficier d’une solution de relogement adéquate si nécessaire ».

« Plus de 10 machines ont envahi le village sans sommation ni mise en demeure »

Du 7 au 19 juin 2024, Amnesty International a visité quatre quartiers touchés par les démolitions : Gesco (sites Pays-Bas et Rivière), Banco 1 et Boribana, détruits en janvier et février 2024, et Abattoir, détruit du 1er au 4 juin 2024.

Le nombre de personnes et de propriétés touchées par les démolitions n’est pas connu précisément car les autorités n’ont pas procédé à un recensement systématique dans chaque quartier. Selon des données communiquées par les autorités locales, 1 199 familles et 203 propriétaires à Gesco, et 600 familles à Abattoir ont perdu leurs maisons. Le nombre de personnes affectées à Boribana a été estimé à 28 000 par Colombe Ivoire, une ONG locale. À Banco 1 5 000 personnes ont été touchées, selon un dignitaire de la chefferie.

Toutes les personnes rencontrées par Amnesty International ont déclaré qu’elles n’avaient pas été consultées sur les conditions des expulsions et qu’elles n’avaient pas été dûment informées du jour des démolitions.

Le 23 février, le Conseil national des droits de l’homme avait dénoncé dans une déclaration des « opérations menées au mépris des droits fondamentaux » et « sans concertation ».

Le droit à l’éducation « violé »

Outre les maisons et les magasins, des écoles ont également été détruites, privant d’éducation des enfants et des jeunes, sans qu’aucune solution ne soit proposée, mentionne Amnesty dans une note.

Selon Amnesty, certains élèves n’ont pas pu passer leurs examens comme prévu en juin. Yaya, élève de terminale au Groupe Scolaire Cha-Hélène, à Yopougon, dans l’Ouest d’Abidjan témoigne : « les conditions de préparation de l’examen étaient difficiles. En plus de l’école, nos maisons ont été cassées et il y a des documents que nous n’avons pas pu sauver. Nous n’étions pas prêts physiquement et moralement pour passer le Bac. »

Waraba, étudiante à l’Université Virtuelle de Côte d’Ivoire, a arrêté ses études depuis les destructions à Gesco : « notre maison a été cassée. À cause du choc, mon père a eu un accident vasculaire cérébral, il n’arrive plus à travailler. J’ai dû arrêter mes études pour aider ma maman à faire du petit commerce et subvenir à nos besoins. »

Les enfants et les jeunes expulsés doivent avoir un accès sûr et sécurisé à l’éducation, conformément aux Principes de base et directives sur les expulsions et les déplacements liés au développement, rappelle l’organisation.

« Nous sommes à la rue, dans les larmes. Rien n’est fait, rien n’est dit »

Le 13 mars, le gouvernement avait annoncé l’octroi de 250 000 FCFA (environ 372 euros) par ménage expulsé de Boribana et Gesco, un accompagnement aux propriétaires fonciers dans l’acquisition de parcelles en pleine propriété, la mise à disposition de terrains selon la taille de la famille.

L’Etat a promis aussi l’allocation d’une aide à la construction d’un montant de 1 million FCFA par famille, et la mise en place d’une cellule aménagement des quartiers précaires du district autonome d’Abidjan, logée à la primature pour assurer le suivi des déguerpissements.

Dans le quartier de Gesco, 133 fermiers ont vu leurs enclos et bassins de pisciculture démolis le 21 février. Un terrain de près de quatre hectares leur avait été octroyé par une société d’État, la Société de développement des forêts, pour la création d’une zone agro-pastorale. L’association des fermiers estime les pertes à environ 650 millions FCFA, soit environ 1 million d’euros.

Cinq mois après ces destructions, au moment de la visite d’Amnesty International sur le site, aucune indemnisation n’avait été versée selon les fermiers, qui déplorent un manque de communication.

Guillaume a perdu l’ensemble de son bétail. « Nous sommes allés demander aux techniciens du district si notre site serait impacté, ils nous ont dit non, donc nous n’avions pas jugé bon d’évacuer nos bêtes. À notre grande surprise, tout a été détruit, nos bêtes se sont enfuies çà et là. », a –t-il dit.

Des violences rapportées pendant les expulsions

Un usage excessif de la force lors de la destruction des sites a été rapporté par une vingtaine de témoins rencontrés par Amnesty International. « Il y avait beaucoup de cargos de police. Les forces de l’ordre nous ont intimé l’ordre de sortir de nos maisons. Certains résistaient, ils ont tiré des gaz lacrymogènes, il y avait de la fumée partout », a dit un habitant de Gesco.

« Ils sont arrivés à 23 heures et sont restés jusqu’à 2 heures » a raconté un habitant d’Abattoir. Assita, élève au Groupe Scolaire Cha-Hélène, a dit : « les corps habillés ont brutalisé les élèves qui ont voulu s’interposer lors de la destruction de l’école. »

Selon le droit international, les expulsions doivent avoir lieu pendant la journée, dans le respect de la dignité et de la sécurité des personnes concernées, sans recours excessif à la force. Les autorités doivent veiller à ce que tout recours à la force soit strictement nécessaire, proportionné et conforme aux normes internationales en matière de droits humains.

Le 25 juillet, dans le quartier Ebrié d’Adjamé, un autre quartier concerné par des expulsions, des affrontements ont éclaté entre les forces de l’ordre et les résidents, faisant plusieurs blessés selon des sources médiatiques.

« Nous demandons aux autorités de mettre immédiatement un terme aux expulsions forcées à Abidjan pour prévenir toute violence et de veiller à ce que les personnes dont les droits ont été violés aient accès à la justice et à des voies de recours effectives. Nous leur demandons également de mener une enquête rapide et impartiale sur les allégations de recours excessif à la force, et de traduire en justice les personnes soupçonnées d’en être responsables », a déclaré Samira Daoud, directrice régionale d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale.

Le 19 juillet 2024, Amnesty International a envoyé au premier ministre de la Côte d’Ivoire un courrier offrant la possibilité d’un droit de réponse aux principales conclusions figurant dans la présente publication. À la date du 5 août, Amnesty International n’avait reçu aucune réponse.

AP/Sf/APA

Source: https://fr.apanews.net/

Commentaires via Facebook :