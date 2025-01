D’après le baromètre Ifop-Journal du dimanche publié ce samedi 25 janvier, seuls 21% des Français se disent satisfaits de l’action d’Emmanuel Macron.

Seuls 21% des Français se disent satisfaits de l’action d’Emmanuel Macron, selon le baromètre Ifop-Journal du dimanche publié ce samedi 25 janvier. Soit 79% qui se montrent mécontents. Le chef de l’État atteint ainsi un niveau record d’impopularité alors qu’il se trouve à mi-mandat de son second quinquennat.

Rien que dans son socle électoral, il est en recul de sept points par rapport à 2022. Le président est également moins populaire qu’auparavant chez les personnes âgées et chez les retraités: il a perdu 10 points depuis 2022.

“La hausse de la CSG (un prélèvement social qui contribue au financement de la protection sociale, NDLR) et les débats incessants autour de la contribution des retraités aux efforts financiers expliquent en partie la défiance de ces catégories”, déclare Frédéric Dabi, le patron de l’Ifop, au Journal du dimanche.

“Il se balade à l’étranger et ne s’intéresse plus à nous”

Emmanuel Macron peut toutefois se réjouir que la proportion de “très mécontents” a baissé de 4 points pour atteindre 44%. Les insultes et les propos outranciers à son égard parmi les commentaires spontanés des Français interrogés sont également moins nombreux, souligne l’hebdomadaire qui pointe plutôt du doigt des Français “qui n’attendent plus grand-chose”. “Il se balade à l’étranger et ne s’intéresse plus à nous”, commente l’un des sondés.

“On attend qu’il sorte le pays de la crise, sans qu’il n’y parvienne”, affirme une personne interrogée.

Quand une autre estime qu’il “a mal géré le pays et qu’il s’en fout”.

Le chef de l’État est accusé de “se cacher derrière son Premier ministre”, selon Frédéric Dabi qui souligne que les Français n’appellent toutefois pas “formellement dans leurs commentaires à la démission”.

François Bayrou de son côté maintient un score stable avec 34% de satisfaits, toujours selon ce même sondage.

