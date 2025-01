Les spéculations vont bon train selon lesquelles Trump pourrait ouvrir des enquêtes sur Fauci et d’autres.

Le président Biden a gracié lundi le Dr Anthony Fauci, le général Mark Milley et d’autres personnes qui, selon certains, auraient pu faire l’objet d’enquêtes sous la nouvelle administration Trump.

La grâce accordée à Biden intervient quelques heures avant qu’il ne quitte la Maison Blanche et que le président élu Trump ne prête à nouveau serment. La grâce s’applique également à une litanie de personnes impliquées dans l’enquête de la commission spéciale du 6 janvier.

En plus des personnes nommées, la grâce s’applique aux « membres du Congrès et au personnel qui ont siégé au sein du Comité spécial, ainsi qu’aux officiers de la police du Capitole des États-Unis et de la police métropolitaine de Washington DC qui ont témoigné devant le Comité spécial ».

Il convient de noter que le conseiller spécial Jack Smith, l’ancien directeur du FBI Christopher Wray et le procureur général Merrick Garland ne sont pas inclus dans la grâce, malgré les spéculations selon lesquelles ils pourraient faire face à une réaction négative de la part de la nouvelle administration.

Fauci a accepté la grâce dans une déclaration peu après que Biden ait annoncé cette décision, affirmant qu’il faisait l’objet de « menaces d’enquête et de poursuites motivées politiquement ».

« Je tiens à être parfaitement clair : je n’ai commis aucun crime et il n’existe aucun motif d’accusation ou de menace d’enquête ou de poursuite criminelle à mon encontre. Le fait est, cependant, que la simple formulation de ces menaces sans fondement, et la possibilité qu’elles soient mises à exécution, créent une détresse incommensurable et intolérable pour moi et ma famille. Pour ces raisons, je reconnais et apprécie l’action que le président Biden a entreprise aujourd’hui en mon nom », a écrit Fauci.

Milley a remercié Biden dans une déclaration similaire lundi.

« Ma famille et moi sommes profondément reconnaissants de l’action du président aujourd’hui », a-t-il écrit. « Après quarante-trois ans de service fidèle en uniforme pour notre nation, protégeant et défendant la Constitution, je ne souhaite pas passer le temps qu’il me reste à combattre ceux qui pourraient injustement chercher à se venger de ce qu’ils perçoivent comme des affronts. »

« Je ne veux pas faire subir à ma famille, à mes amis et à ceux avec qui j’ai servi les distractions, les dépenses et l’anxiété qui en résultent », a-t-il ajouté.

Les condamnations de cette mesure ont commencé à affluer presque immédiatement lundi. Le sénateur républicain du Missouri Eric Schmitt a fustigé l’héritage de Biden quelques minutes après l’annonce du décret.

« L’homme qui prétendait qu’il « protégerait les normes » continue de les démolir ainsi que la Constitution jusqu’au bout. Biden est vraiment l’un des pires présidents de l’histoire américaine et on ne se souviendra de lui que comme de l’homme qui a régné entre les deux mandats de Trump », a écrit Schmitt sur X.

Biden avait évoqué la possibilité d’accorder des grâces préventives il y a quelques semaines dans une interview accordée à USA Today. Les grâces accordées par Biden à la fin de son mandat se sont avérées être parmi ses actions les plus controversées en tant que président, en particulier la grâce accordée à son fils, Hunter Biden.

Biden avait juré à plusieurs reprises qu’il n’interviendrait pas en faveur de son fils, mais il a quand même accordé une grâce générale. Le président a ensuite affirmé qu’il avait rompu sa promesse après avoir découvert que Hunter avait payé ses arriérés d’impôts.

La grâce accordée par Biden à Hunter a été défendue dans certains milieux comme une décision naturelle de la part de quelqu’un qui protège sa propre famille, mais de nombreuses personnalités l’ont décriée comme une volte-face lâche qui porterait préjudice à la Maison Blanche et à l’héritage du président.

« Tout le monde a l’air stupide », a déclaré à l’époque Tommy Vietor, co-animateur de Pod Save America et ancien conseiller d’Obama . « Tout le monde a l’air d’être plein de conneries. Et les Républicains vont utiliser cela pour affirmer que c’était de la politique comme d’habitude lorsque les Démocrates ont mis en garde contre la corruption de Trump ou contre la menace pour le pouvoir ou la démocratie. »

