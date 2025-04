Décès du pape François : une vague d’émotion en Afrique

La disparition du Souverain Pontife ce lundi de Pâques a provoqué un flot de réactions à travers tout le continent africain. Chefs d’État et responsables politiques saluent unanimement la mémoire d’un homme qui aura marqué l’Église par sa simplicité et son engagement auprès des plus fragiles.

L’annonce du décès du Pape François ce lundi 21 avril 2025, jour de Pâques, a provoqué une profonde émotion sur le continent africain, a constaté APA. De nombreux dirigeants et personnalités politiques africains ont rapidement exprimé leur tristesse, rendant hommage à un homme reconnu pour sa proximité avec les plus démunis et son engagement infatigable pour la paix.

Le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema a fait part de sa « profonde tristesse » face à cette disparition, adressant ses « sincères condoléances à l’ensemble de la communauté catholique du Gabon et d’ailleurs ». Il a particulièrement souligné l’importance du « message de foi, de paix et d’humilité » du Souverain Pontife, qualifié de « source d’inspiration pour l’humanité tout entière ».

Au Sénégal, le président Bassirou Diomaye Faye a exprimé une « grande tristesse » à l’annonce de cette disparition. « Le monde perd une figure spirituelle majeure », a-t-il déclaré. Il a salué « son engagement en faveur des plus vulnérables et son appel constant au dialogue entre les peuples et les religions », soulignant que le Pape François « aura incarné une espérance vivante pour des millions de croyants et d’hommes de bonne volonté ».

Depuis l’Éthiopie, le Premier ministre Abiy Ahmed a salué « l’héritage de compassion, d’humilité et de service à l’humanité » laissé par le Saint-Père, priant pour que « son âme repose en paix éternelle ».

Dans un message empreint de « grande émotion », le président togolais Faure Gnassingbé a évoqué la mémoire d’un « artisan infatigable de paix, de justice et de fraternité », présentant ses condoléances « à l’Église catholique et à tous les fidèles touchés par cette perte ».

En Sierra Leone, le président Julius Maada Bio s’est dit « bouleversé » par la nouvelle, exprimant sa solidarité avec « la communauté catholique en ce moment difficile » et priant pour « le repos éternel » du Pape.

Le président kényan William Ruto a rendu hommage à « un exemple de leadership de service », soulignant « sa compassion pour les pauvres, son engagement pour la justice et l’inclusivité, et ses fortes convictions morales qui ont inspiré des millions de personnes à travers le monde ».

À Conakry, le Premier ministre guinéen Mamadou Oury Bah, s’exprimant au nom du président Mamady Doumbouya, a évoqué la disparition d’« une grande voix et une grande conscience humaniste ». Il a relevé la symbolique particulière de ce décès survenu « le jour de la célébration mondiale de la montée au Ciel de Jésus-Christ », rappelant l’attachement du défunt Pape aux « pauvres et aux populations en détresse ».

Au Tchad, l’ancien Premier ministre Succès Masra a fait part de ses condoléances aux catholiques du monde entier et de son pays, rappelant que « hier encore, à la Cathédrale Notre-Dame de N’Djamena, les fidèles priaient pour la guérison du Souverain Pontife ». Il a rendu un dernier hommage au « Pape des pauvres », invitant chacun à « mener une vie utile aux autres et à la société » à son exemple.

Le pape François est décédé ce lundi 21 avril 2025 à 7h35 à l’âge de 88 ans, selon un communiqué officiel du Vatican relayé par le cardinal Kevin Farrell.

Né Jorge Mario Bergoglio à Buenos Aires, il était le premier pape jésuite et latino-américain, élu en 2013. Son pontificat, long de plus de douze ans, a été marqué par une volonté de réforme, un engagement en faveur des plus démunis, du climat et du dialogue interreligieux. Hospitalisé en février pour une pneumonie, son état s’était aggravé.

Ses obsèques auront lieu à la basilique Saint-Pierre. Son décès clôt un pontificat tourné vers une Église plus humble et engagée dans son époque.

