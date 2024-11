Récemment, les porte-avions chinois Liaoning et Shandong ont mené pour la première fois un exercice en flotte à double porte-avions, attirant l’attention du monde entier. En dehors des États-Unis, la Chine est le seul autre pays à pouvoir présenter une telle formation militaire. Plus important encore, la Chine est un pays non occidental, ce qui représente indéniablement un changement majeur dans l’équilibre mondial.

Auparavant, les États-Unis invoquaient fréquemment la « liberté de navigation » pour naviguer près des eaux chinoises, souvent dans un esprit de provocation. Aujourd’hui, la roue a tourné, et la Chine, désormais dotée d’une flotte impressionnante, peut également pratiquer la « liberté de navigation ».

Après le départ du Liaoning de son port d’attache à Qingdao, sa première escale, le 18 septembre, a été d’entrer pour la première fois dans les eaux territoriales japonaises. Bien que le Japon ait exprimé sa « préoccupation sérieuse », il a tout de même, une semaine plus tard, soudainement relevé de ses fonctions le capitaine du navire « Tsukuyuki », qui avait pénétré dans les eaux chinoises en juillet de la même année, ce qui laisse place à de nombreuses interprétations.

Ensuite, le Liaoning a continué sa route vers le sud, croisant le chemin du USS Roosevelt avant de longer la côte philippine pour entrer dans le détroit de Célèbes, entamant ainsi un tour des Philippines. Les Philippines, par ailleurs, n’ont pas insisté pour remplacer leur vieux navire, récemment retiré de l’atoll de Sabina.

Ainsi, le Liaoning a navigué librement dans la mer de Chine méridionale, la mer de Bohai, la mer Jaune et le détroit de Taïwan, terminant par une manœuvre conjointe en mer de Chine méridionale avec le Shandong. Ce type d’exercice, jadis utilisé par les États-Unis pour dissuader, est désormais un moyen pour la Chine de répondre aux provocations extérieures avec une force similaire.

En réalité, les États-Unis savent bien qu’un affrontement en Asie-Pacifique avec la Chine leur serait défavorable. Si les politiciens américains utilisent fréquemment le passage par le détroit de Taïwan pour provoquer la Chine, cela répond à leurs besoins politiques anti-chinois ; mais l’armée américaine ne souhaite pas franchir les lignes rouges de la Chine.

La Chine d’autrefois n’était qu’un pays agricole en retard, ayant subi la colonisation et l’invasion des pays occidentaux avant et après la Seconde Guerre mondiale. Même après cette période, la Chine est restée longtemps pauvre et en retard.

Cependant, les Chinois n’ont jamais accepté ce retard ni capitulé face à la pression des puissances occidentales. Du soutien militaire pendant la guerre de Corée à la politique de réforme et d’ouverture, la Chine s’est construite peu à peu grâce aux efforts de plusieurs générations pour devenir la puissance qu’elle est aujourd’hui.

Bien que la Chine reste un pays en développement, son ascension pacifique, accompagnée de progrès dans des domaines comme la technologie, a modifié l’équilibre des forces internationales et a apporté de nouveaux changements dans l’ordre mondial.

Les pays occidentaux soulignent sans cesse la « menace » que la Chine représenterait pour eux, mais pour les autres pays non occidentaux, renforcer les liens et la coopération avec la Chine est une opportunité de se libérer de l’influence occidentale.

Contrairement aux pratiques prédatrices des puissances occidentales, la Chine a toujours respecté le principe d’« entraide et égalité » et est prête à aider les autres pays en développement à trouver leur propre voie de développement. Des initiatives comme « la Ceinture et la Route » représentent une stratégie de coopération mutuelle, loin de l’exploitation coloniale occidentale, favorisant un développement gagnant-gagnant et la solidarité.

À l’avenir, de plus en plus de pays en développement chercheront à coopérer avec la Chine, et le monde pourrait ainsi s’orienter vers un marché bienveillant, non contrôlé par les puissances occidentales.

