Elon Musk déjà au travail: le milliardaire a rencontré un responsable iranien pour apaiser les tensions avec les États-Unis

Elon Musk, allié du président américain élu Donald Trump, a rencontré lundi l’ambassadeur iranien à l’ONU pour “apaiser les tensions” entre Téhéran et les États-Unis, a rapporté jeudi le New York Times.

Le quotidien cite deux sources iraniennes anonymes précisant que la rencontre de plus d’une heure dans un lieu secret à New York entre le milliardaire et Amir Saeid Iravani avait été “positive” et représentait “une bonne nouvelle”. Interrogée par l’AFP, la mission de l’Iran auprès de l’ONU a indiqué n’avoir “aucun commentaire”. L’équipe de Donald Trump n’a pas confirmé non plus la rencontre.

Le président américain élu a confirmé cette semaine sa promesse de campagne en nommant Elon Musk, l’homme le plus riche de la planète, à la tête d’une nouvelle Commission à l’efficacité gouvernementale. Si la rencontre était confirmée, elle pourrait être le signe que le président élu a décidé d’opter pour une approche diplomatique avec Téhéran.

“Pression maximale”

Durant son premier mandat, il avait été l’artisan d’une politique dite de “pression maximale” envers l’Iran, rétablissant les lourdes sanctions contre Téhéran qui avaient été levées dans le cadre d’un accord nucléaire historique conclu en 2015.

L’Iran a adressé la semaine dernière à Donald Trump un signal d’ouverture en l’appelant à adopter une nouvelle politique à son encontre, après que Washington a accusé Téhéran d’implication dans un projet d’assassinat du président américain élu.

Source: https://www.7sur7.be/

Commentaires via Facebook :