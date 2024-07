Joe Biden, qui joue désormais sa survie politique à chaque apparition publique, a fait jeudi deux nouvelles gaffes monumentales. Il a d’abord fait un lapsus entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine avant de s’emmêler à nouveau les pinceaux en confondant cette fois Donald Trump et Kamala Harris.

S’exprimant à l’occasion du sommet de l’Otan à Washington, le démocrate de 81 ans a annoncé le “président Poutine” alors qu’il accueillait le chef d’Etat ukrainien Volodymyr Zelensky sur scène.

“Et maintenant je veux passer la parole au président de l’Ukraine, qui a autant de courage qu’il a de détermination. Mesdames et messieurs, le président Poutine”, a déclaré le président américain, qui n’en est pas à son premier raté spectaculaire de ce genre.

Joe Biden, qui a orchestré la réponse occidentale à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, s’est écarté du micro avant de réaliser son erreur et d’y revenir pour dire: “Il va battre le président Poutine. Le président Zelensky. Je suis tellement concentré sur le fait de battre Poutine.

Ses adversaires républicains se sont immédiatement employé à faire circuler la vidéo sur les réseaux sociaux.

BREAKING: Joe Biden mistakenly refers to Volodymyr Zelenskyy as 'President Putin' Read more: https://t.co/oStgi4kJiw 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/WRYTdan7bP — Sky News (@SkyNews) July 11, 2024

“Le vice-président Trump” : nouvelle bourde en conférence de presse

Le président américain Joe Biden a répété jeudi lors d’une conférence de presse improvisée à la Maison blanche qu’il ne se retirerait pas de la course à la présidence américaine. “Je suis le candidat le plus qualifié pour la présidence”, a-t-il assuré.

Il a aussi ajouté que sa vice-présidente et colistière Kamala Harris était aussi qualifiée pour être présidente des Etats-Unis “dès le premier jour”, si nécessaire. “Je ne l’aurais pas choisie si je ne pensais pas dès le départ qu’elle a les compétences pour être présidente (…) c’est pour cela que je l’ai choisie”, a déclaré le démocrate.

Cependant, lors de ses réponses aux questions des reporters, le président qui joue la reconduction de son mandat, a fait un nouveau lapsus évoquant “le vice-président Trump”, du nom de son rival républicain, au lieu de Kamala Harris. Joe Biden ne s’est pas repris, comme il l’avait fait peu avant, en commettant une autre bourde monumentale.

Here's Secretaries Blinken, Austin and National Security Adviser Jake Sullivan when President Biden said, "Vice President Trump." pic.twitter.com/chvT7eRqvY — Jeremy Art (@cspanJeremy) July 12, 2024

Ce lapsus survient quelques heures après une autre gaffe dommageable où il a confondu le nom du président ukrainien Volodymyr Zelensky avec celui du président russe Vladimir Poutine.

Face à ce dernier, le président américain a assuré jeudi qu’il serait toujours capable, s’il était réélu, de “gérer” ce président russe, mais encore le président chinois Xi Jinping, dans trois ans. “Je suis prêt à les gérer maintenant ainsi que dans trois ans”, a lancé le dirigeant démocrate.

L’octogénaire Joe Biden, confronté à un tourbillon de questions autour de son état de forme, a assuré jeudi qu’il n’était “pas vrai” qu’il était nécessaire pour lui de se coucher à 20H00. “Au lieu de commencer ma journée à 07H00 et de me coucher à minuit, il serait plus intelligent pour moi de ralentir un peu la cadence”, a-t-il toutefois admis.

Cette conférence de presse était scrutée de près pour déterminer des compétences du président sortant, dont les performances ont été très décevantes lors de son débat électoral face à son adversaire Donald Trump il y a deux semaines.

Depuis lors, de nombreux élus démocrates et figures d’Hollywood soutenant le parti ont plaidé en faveur d’un retrait de Joe Biden de la campagne électorale.

“Je suis déterminé à être candidat, mais je pense qu’il est important d’apaiser les peurs”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse, estimant toutefois que multiplier les examens médicaux et cognitifs n’est pas nécessaire qu’il prend “des décisions tous les jours”.

Trump se moque de Biden: “Beau boulot, Joe!”

L’enjeu pour le président américain jeudi n’était pas seulement de se défendre sur le fond mais d’avoir de la repartie, de s’exprimer clairement, d’une voix assurée, sans notes et sans prompteur.

La conférence une heure, soit le double du temps initialement imparti, et le président sortant a répondu à une dizaine de questions posées par des journalistes de grands médias américains et étrangers dont les agences Associated Press, Reuters, Bloomberg et AFP, le Financial Times, le New York Times CBS et NBC.

Le républicain Donald Trump s’est moqué en direct jeudi de cette conférence de presse et des lapsus de son adversaire démocrate. “Beau boulot, Joe!”, a lancé l’ancien président sur son réseau Truth Social.

Source: https://www.7sur7.be/

