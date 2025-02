– Après un parcours parlementaire houleux, le projet de loi de finances pour 2025 a été définitivement adopté ce jeudi, mettant fin à plusieurs mois de débats.

Le Sénat français a entériné ce jeudi 6 février le budget de l’État pour 2025, clôturant ainsi une séquence législative marquée par l’usage du 49.3 et plusieurs tentatives de censure du gouvernement.

Adopté à 219 voix contre 107, le texte a été validé par une majorité droite-centre de la chambre haute, après avoir déjà été imposé à l’Assemblée nationale par le Premier ministre François Bayrou via l’article 49.3 de la Constitution. Ce dernier avait d’ailleurs résisté, mercredi, à deux motions de censure déposées par La France insoumise et soutenues par les écologistes et les communistes, mais boudées par le Parti socialiste et le Rassemblement national.

Le budget 2025 était resté en suspens depuis décembre, après l’annulation d’une première adoption par la censure du gouvernement dirigé à l’époque par Michel Barnier. Repris en main par François Bayrou, le projet de loi a finalement bouclé son parcours parlementaire, malgré une opposition qui continue de dénoncer un manque de débat et une orientation budgétaire jugée trop rigide.

Dans l’hémicycle, Bayrou a défendu son texte en insistant sur la nécessité de « restaurer une puissance publique digne de ce nom » et de « réaffirmer la solidarité et la fierté nationales ». Mais l’opposition de gauche critique un budget d’austérité qui, selon elle, ne répond pas aux enjeux sociaux et environnementaux. À droite, certains regrettent un manque de réduction des dépenses.

L’usage répété du 49.3 par le Premier ministre a ravivé les critiques sur le manque de concertation dans l’élaboration des textes budgétaires.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

