C’est fini pour Valérie Pécresse. Et le résultat est un échec terrible. La candidate Les Républicains à l’élection présidentielle 2022 n’obtient que 4,79% des voix ce dimanche 10 avril, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur (sur le résultat partiel de 97% des électeurs inscrits). Elle ne devrait donc pas être remboursée de ses frais de campagne.

Un camouflet pour l’intéressée et sa formation politique, puisqu’il s’agit du score le plus faible jamais enregistré pour le parti de droite. Malgré une campagne plombée par les affaires, François Fillon avait obtenu 20% des voix en 2017, soit 4 fois plus plus que la présidente de la région Île-de-France.

6e – Yannick Jadot – 4,58%