Frontière Burkina-Mali : Des terroristes surpris sont neutralisés par l’Armée

Des vecteurs aériens de l’Armée burkinabè ont fait feu mardi 28 mars 2023, sur le quartier général d’un groupe terroriste à Kain-Ouro, frontière du Mali, a annoncé l’Agence d’information du Burkina (AIB)

« Plusieurs terroristes parmi la trentaine présents sur les lieux, ont été tués et leurs moyens de combat et logistique détruits », énonce l’AIB. Et d’indiquer, selon des sources sécuritaires, les frappes et les opérations terrestres vont se poursuivre et il n’y aura pas de répit pour ceux qui tiennent encore les armes contre les populations.

Depuis plusieurs jours, les Forces armées burkinabè, appuyées par les volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ont engagé des opérations aéroterrestres de grande envergure à travers le pays qui ont déjà permis de neutraliser des dizaines de terroristes et de réduire à néant leurs équipements. Le dimanche 26 mars 2023, dans la zone de Oursi, l’Armée burkinabè a également neutralisé une quarantaine de chefs terroristes par des frappes.

Ces victoires répétitives interviennent suite à l’acquisition récente des vecteurs aériens de pointe par les autorités burkinabè.

Souleymane SIDIBE

