MUSIQUE – Pas de “cancel culture” aux Grammy Awards 2022. La Recording Academy a levé le voile sur les nommés de la 64e édition de la cérémonie ce mardi 23 novembre.

Si la présence de certains artistes comme Doja Cat, Billie Eilish, Justin Bieber, Kanye West ou encore Olivia Rodrigo n’a rien d’une surprise, celle des controversés Dave Chappelle, en lice pour le meilleur album parlé avec 8:46 et Marilyn Manson, présent sur l’album Donda de Kanye West (nommé pour l’album de l’année), est plus étonnante.

Le premier a défrayé la chronique en octobre pour des propos jugés transphobes lors de son spectacle The Closer diffusé sur Netflix. Il y a notamment pris la défense de J.K. Rowling, elle aussi accusée de transphobie.

“Le genre est un fait. Chaque être humain dans cette pièce, chaque être humain sur Terre a dû passer entre les jambes d’une femme pour être sur Terre. C’est un fait”, avait-il dans un premier temps déclaré à l’époque. Et d’ajouter: “Maintenant, je ne dis pas que les femmes trans ne sont pas des femmes, je dis juste que ces chattes qu’elles ont… vous voyez ce que je veux dire?”.

Ces blagues avaient par la suite poussé trois employés de la plateforme de streaming, suspendus depuis, à interrompre une réunion virtuelle des dirigeants de la plateforme pour protester contre leur diffusion. Les appels au boycott et à la suppression du spectacle s’étaient également multipliés, sans succès, Netflix défendant coûte que coûte sa programmation.

“Pas de restriction”

En ce qui concerne Brian Hugh Warner alias Marilyn Manson, il est accusé par plusieurs femmes, dont les actrices Esmé Bianco et Rachel Wood, d’agressions sexuelles et de viols. Des accusations que le rockeur réfute depuis plusieurs mois.

“Mon art et ma vie ont toujours attiré la controverse”, a-t-il notamment écrit sur Instagram en février dernier. “Mais ces affirmations me concernant sont des déformations affreuses de la réalité. Mes relations intimes ont toujours été entièrement consenties, avec des partenaires en accord”, a-t-il assuré.

Les deux artistes ne sont pas les seuls nommés à avoir suscité la controverse ces dernières années. Les humoristes et acteurs Louis CK et Kevin Hart sont de leur côté tous deux nommés dans la catégorie du meilleur album de comédie. Le premier a reconnu avoir harcelé sexuellement certaines femmes et le second a tenu des propos homophobes par le passé, qui ont refait surface en 2018.

“La Recording Academy ne fera pas de restriction”, a justifié Harvey Mason JR., le patron des Grammys, à The Wrap. “Nous ne prenons pas en compte l’histoire des gens, nous n’examinerons pas leur casier judiciaire, juste le respect de nos règles. Si le travail est recevable, selon les dates et d’autres critères, alors il peut être soumis à examen.”

Et de préciser: “Ce que nous contrôlons, ce sont nos scènes, nos shows, nos événements, nos tapis rouges. Nous examinerons le cas de tous ceux qui demandent à participer à ce processus, à être présents, et nous prendrons nos décisions à ce moment-là. Mais nous n’allons pas empêcher les gens de soumettre leur travail à nos électeurs”.

Par: Huffingtonpost.fr

Commentaires via Facebook :