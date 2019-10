Menacé par une procédure de destitution, Donald Trump a tenté de se défendre en s’en prenant à Hillary Clinton sur Twitter. Il a ainsi invité son adversaire à entrer dans la course à la présidentielle et à tenter de le battre. “Ne me tente pas”, a répondu la principale intéressée.

Dans un tweet publié ce mardi sur son compte personnel, Donald Trump s’est moqué de la campagne du parti démocrate. “Je crois qu’Hillary Clinton la crapule devrait entrer dans la course et la gagner face à Elizabeth Warren la gauchiste. Mais à une seule condition. La crapule doit expliquer tous ses grands crimes et malversations, y compris comment et pourquoi elle a supprimé 33.000 emails après avoir reçu une citation à comparaître”, a-t-il écrit.

“Ne me tente pas” Une attaque à laquelle l’ancienne secrétaire d’État a répondu du tac au tac: “Ne me tente pas. Fais ton boulot”. L’enquête sur les emails d’Hillary Clinton avait empoisonné sa campagne lors de la présidentielle de 2016. La candidate démocrate avait alors été accusée d’avoir utilisé un serveur de messagerie privé lorsqu’elle était secrétaire d’État (entre 2009 et 2013), à la place du serveur gouvernemental sécurisé à travers lequel elle aurait dû envoyer tous ses courriels. L’enquête a d’ailleurs récemment été relancée par l’administration républicaine de Donald Trump. Une manière, selon certains de “maintenir en vie le problème des emails de Clinton”, à l’approche de l’élection présidentielle de 2020, alors que Donald Trump est menacé par une procédure de destitution au Congrès. Source: https://www.7sur7.be

