Sa Majeste Mohammed VI, Roi du Maroc, est le seul Chef d’Etat non membre de la région ouest africaine à être invité à la cérémonie d’investiture de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le cinquième Président de la République du Sénégal. Le Souverain s’était fait représenter par le Chef de gouvernement du Royaume chérifien, M. Aziz Akhannouch

Le nouveau pouvoir Sénégalais veut continuer avec le raffermissement de l’excellente coopération que le pays de la Teranga entretient de longue date avec le Royaume Chérifien. Dans cette nouvelle page de l’histoire du Sénégal qui s’est ouverte le mardi 2 avril 2024, une invitation a été adressée à SA MAJESTE LE ROI, que Dieu L’assiste, pour prendre part à la cérémonie d’investiture officielle de S.E.M. Bassirou Diomaye Faye, à laquelle les Chefs d’Etats essentiellement d’Afrique de l’ouest et de la CEDEAO ont été conviés.

D’ailleurs, l’unique Chef d’Etat non membre de l’Afrique de l’ouest à être invité à prendre part à cette cérémonie d’investiture. Le Maroc a honoré cette invitation par la présence de son Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch. Les nouvelles autorités sénégalaises ont voulu une cérémonie restreinte en invitant les seuls Chefs d’Etat de la sous-région CEDEAO et la Mauritanie, qui assure la présidence de l’Union Africaine. En plus, les présidents des commissions de l’Union africaine, de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) y étaient conviés.

Pour la diplomatie Marocaine, cette invitation exceptionnelle adressée à SA MAJESTE LE ROI vient une fois de plus souligner le leadership africain du Souverain. Elle conforte l’aura et l’estime dont jouit SA MAJESTE LE ROI. Egalement, cette invitation confirme d’excellente relation bilatérale ancestrale et amicale qui a toujours lié les deux Pays, ses Chefs d’ Etats et ses peuples à travers les temps.

Dans un autre sens, la participation effective de haut niveau du Maroc à l’investiture du nouveau Président du Sénégal confirme le raffermissement des relations marocco-sénégalaises dans l’avenir et relance leur stature d’acteurs régionaux et internationaux clés en matière de promotion de la paix, la sécurité, la stabilité et le développement.

L’invitation du Maroc au plus haut niveau à la cérémonie officielle d’investiture du Président Faye, marque un nouveau geste de reconnaissance de cette excellente relation bilatérale privilégiée, mais aussi du rôle joué par SA MAJESTE LE ROI, que Dieu L’assiste, comme un ami de longue date et comme un leader aussi africain et panafricain, que mondial. Cet énième geste augure un nouveau palier dans l’édifice bilatéral, durant les 5 prochaines années du mandat du nouveau Président sénégalais, particulièrement dans les contextes régional et global actuels.

