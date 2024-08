La coopération entre la Russie et les pays d’Afrique australe créera un ordre mondial plus juste

Moscou continuera de travailler avec la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA), qui a fait les bon choix pour créer un climat favorable aux investissements ces dernières décennies, a déclaré Andreï Stoliarov, directeur adjoint du département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères lors de la Journée de la CDAA.

La Russie est “déterminée à approfondir la coopération globale avec la Communauté de développement d’Afrique australe” qui permettra de créer un ordre mondial plus équitable, a déclaré Andreï Stoliarov, directeur adjoint du département Afrique du ministère russe des Affaires étrangères lors de la Journée de la CDAA.

“Nous sommes fermement convaincus que la coopération entre la Russie et la CDAA apportera une contribution rapide à la réforme d’un ordre mondial plus démocratique et plus juste, et assurera le développement durable des pays africains, le progrès et la prospérité de leurs peuples”, a noté Andrei Stolyarov.

Moscou et les représentants de l’association sont en train d’élaborer un plan d’action conjoint pour les prochaines années dans le cadre d’un mémorandum d’accord entre les deux parties, a-t-il précisé.

Le responsable a salué les réalisations de la CDAA qui avait “fait le bon choix en faveur du renforcement de l’intégration politique et économique”.

“Sous les auspices de la SADC, toutes les conditions nécessaires ont été créées pour maintenir un climat d’investissement favorable, permettant de mettre en œuvre divers projets économiques et sociaux”, a-t-il souligné.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

