La France veut “empêcher la percée de la Russie” en Afrique selon un militant panafricain

Paris n’est pas prêt à abandonner ses intérêts et sa politique d’influence sur le continent, affirme ainsi à Sputnik Privat Ngomo, président gabonais du mouvement panafricaniste “The New Power”. Pour étayer ses ambitions, la France apporte ainsi son soutien aux régimes qui lui sont favorables et tente d’éloigner les potentiels nouveaux partenaires des pays Africains, comme la Chine et la Russie.