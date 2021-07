La Trump Organization va être inculpée pour délits fiscaux

La Trump Organization, le groupe familial de Donald Trump, et son directeur financier vont être inculpés ce jeudi 1er juillet pour des délits fiscaux par les procureurs de New York, affirment plusieurs journaux américains, citant des sources proches du dossier.

Selon le « Wall Street Journal », le « New York Times » et le « Washington Post », l’inculpation porte sur des avantages en nature accordés au directeur financier de la holding, Allen Weisselberg, fidèle parmi les fidèles de Donald Trump, et présumés non déclarés au fisc.

Allen Weisselberg devrait être présenté ce jeudi à un juge, qui lui signifiera les chefs d’accusation retenus contre lui, selon les médias américains. L’acte d’inculpation devrait alors être rendu public.

L’ancien président américain et les membres de sa famille ne devraient pas être inquiétés, au moins dans un premier temps, par les procureurs qui enquêtent depuis deux ans sur l’entreprise immobilière qui gère également des hôtels de luxe et des clubs de golf. L’inculpation d’Allen Weisselberg viserait, de l’avis général, à le mettre sous pression afin qu’il accepte de collaborer avec les enquêteurs pour apporter à l’accusation davantage d’éléments à charge.

Revers pour Donald Trump Sollicité, il y a plusieurs semaines, pour déterminer si des poursuites pouvaient effectivement être engagées, un grand jury a donné son feu vert au procureur de Manhattan, Cyrus Vance, pour aller de l’avant, selon les trois quotidiens. Ces inculpations, si elles sont confirmées, seraient un revers pour Donald Trump qui laisse entendre qu’il pourrait être candidat à l’élection présidentielle de 2024. Il reste très présent sur la scène politique, demeure l’homme fort du Parti républicain et a repris la semaine dernière les grands meetings qui ont fait sa marque de fabrique. Mercredi, il se rendait à la frontière avec le Mexique pour dénoncer la politique migratoire de son successeur démocrate Joe Biden. Pourquoi Joe Biden est déjà au pied du murL’ancien président, désormais domicilié en Floride, avait qualifié à nouveau lundi ces enquêtes de la justice de New York de « continuation de la plus grande chasse aux sorcières de tous les temps ». Il avait aussi accusé les procureurs démocrates d’être « prêts à tout » pour entraver ses ambitions politiques, « en allant jusqu’à commettre des fautes professionnelles ». Comptable de formation, Allen Weisselberg, 73 ans, a fait l’essentiel de sa carrière dans l’empire immobilier de la famille Trump, au sein duquel il était entré en 1973. Lorsque Donald Trump était entré à la Maison-Blanche en 2017, il avait été chargé de gérer la Trump Organization avec les deux fils du nouveau président, Eric et Donald Jr.

SOURCE: www.nouvelobs.com

Commentaires via Facebook :