L’armée nigériane a tué plus de 165 bandits au cours de la semaine écoulée (responsable)

ABUJA, 10 octobre (Xinhua) — Au moins 165 criminels armés présumés ont été tués au cours de différentes opérations militaires menées au Nigeria au cours de la semaine dernière, a déclaré jeudi Edward Buba, porte-parole en chef de l’armée.

M. Buba a affirmé aux journalistes lors d’un point de presse bihebdomadaire à Abuja, la capitale, que 238 autres personnes avaient été appréhendées au cours de cette période. Les troupes ont localisé les repaires des groupes criminels, détruit leurs bases logistiques et effectué des opérations réussies sur l’ensemble des commandements de théâtre dans le pays d’Afrique de l’Ouest.

“Notre rôle dans la guerre en cours est clair et nous sommes en train de la gagner. L’armée n’ignore pas les problèmes de sécurité auxquels les citoyens sont confrontés dans certains quartiers et réévalue les opérations dans ces zones pour mieux sécuriser et protéger les citoyens”, a-t-il dit. “Les troupes reconnaissent l’urgence d’assurer la paix et la sécurité pour tous les citoyens du pays.”

Au cours de cette période, 188 civils pris en otage par des bandes criminelles armées ont été sauvés par les troupes, a poursuivi le responsable, notant que 153 armes et plus de 2.000 munitions diverses ont également été récupérées. Fin

Source: https://french.news.cn/

