COTONOU, 7 août (Xinhua) — La 3e édition de la patrouille maritime conjointe de sécurité entre le Bénin, le Togo et le Nigeria a été lancée le 5 août 2024 à la base navale de Cotonou, a-t-on appris d’un communiqué du gouvernement béninois publié mercredi.

Cette opération durera plusieurs jours, au cours de laquelle les marines vont relever les défis de la pêche illicite, des trafics de tous genres en mer, de la contrebande, de la piraterie maritime et de tous autres types d’activités qui menacent la sureté et la sécurité dans les eaux, selon la même source.

Cette patrouille maritime conjointe a pour objectif de renforcer la capacité des marines à lutter efficacement contre la criminalité maritime et de promouvoir l’échange d’informations et la coopération entre les Etats, afin de rendre l’environnement marin plus sûr, sécurisé et sans difficulté pour que les activités économiques puissent prospérer dans les domaines maritimes, indique le communiqué.

Elle constitue une étape importante vers le renforcement de la sécurité maritime régionale et la prospérité dans la région, explique la même source. Fin

Source: https://french.xinhuanet.com/

