Le manque d’argent va-t-il avoir raison de Trump? Harris a récolté quatre fois plus de fonds pour sa campagne en juillet

La campagne de Kamala Harris a rapporté quatre fois plus d’argent en juillet que celle de son rival républicain Donald Trump, selon les données de la Commission électorale fédérale. Une avancée significative pour la démocrate, car les fonds apportés par les candidats à la présidence sont d’une grande importance.

Kamala Harris a vu les dons affluer lorsqu’elle a annoncé le 21 juillet qu’elle remplacerait l’actuel président Joe Biden dans la course à la Maison-Blanche. Le mois dernier, 204 millions de dollars (environ 183 millions d’euros) ont été versés sur le compte de campagne de la démocrate. Ce montant est quatre fois supérieur à celui de Donald Trump, qui a dû se contenter d’une somme dérisoire de 48 millions de dollars (43 millions d’euros). Harris et Trump ont terminé le mois de juillet avec un total de 220 millions de dollars (197 millions d’euros) et 151 millions de dollars (135 millions d’euros), respectivement.

Les fonds de Biden

Il est important de noter que le total de Kamala Harris comprend des fonds collectés lorsque Joe Biden était encore candidat à l’élection présidentielle. Le président actuel a transféré ses fonds à son successeur. Toutefois, cela n’enlève rien au fait que la candidate a réussi à récolter un montant exceptionnel en peu de temps. Au cours des trois premiers jours de sa candidature, la démocrate avait reçu plus de 60 millions de dollars (54 millions d’euros) de dons, selon les registres de la commission électorale.

En termes de dépenses également, les démocrates remportent la palme. Depuis le début de l’année 2023, l’équipe Biden/Harris a déjà dépensé 330 millions de dollars (296 millions d’euros). L’équipe de Trump a été plus économe jusqu’à présent, dépensant 117 millions de dollars (115 millions d’euros) au cours de la même période.

La course la plus coûteuse de tous les temps

Les fonds apportés par les candidats à l’élection présidentielle américaine sont considérables. Ils sont utilisés, entre autres, pour les panneaux d’affichage, les publicités à la télévision ou sur les réseaux sociaux et d’autres moyens d’attirer les électeurs. Par conséquent, les candidats à la présidence investissent des millions dans leur campagne. Selon le Financial Times, la course électorale actuelle aux États-Unis pourrait être la plus coûteuse de tous les temps.

L’une des principales questions qui se posent aujourd’hui est de savoir comment M. Trump tentera d’alimenter son compte de campagne au cours des derniers mois précédant l’élection. Bien que l’ex-président a déjà reçu des dons substantiels de la part de milliardaires, ceux-ci ne semblent pas suffisants pour faire face à Harris pour l’instant.

Source: https://www.7sur7.be/

