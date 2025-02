Actus. Les autorités nigériennes ont annoncé le lancement imminent de l’exploitation industrielle du cuivre dans la région nord désertique du pays, marquant une nouvelle étape dans la diversification de son secteur minier, historiquement dominé par l’uranium.

Le gouvernement a accordé un permis d’extraction industrielle à la Compagnie Minière de l’Aïr (Cominair SA) pour exploiter un gisement de cuivre à Tabelot et Dabaga, dans la région d’Agadez. Ce projet devrait produire 2.700 tonnes de cuivre par an sur une période de dix ans et générer 300 emplois directs. La redevance minière est estimée à 4 milliards de francs CFA (environ 6 millions d’euros) pour l’État nigérien.

Le Niger renforce son indépendance minière

En parallèle, un permis pour une « petite exploitation minière d’uranium » a été attribué à la Compagnie Minière de Recherche et d’Exploitation (Comirex SA) dans la commune rurale de Dannet, avec une production envisagée de 300 tonnes par an sur cinq ans. Cominair et Comirex sont des entreprises de droit nigérien, détenues par des nationaux avec une participation étatique de 25 % et 40 % respectivement.

Un bras de fer avec la France sur l’uranium

Le régime militaire au pouvoir depuis juillet 2023 revendique une politique souverainiste, notamment en matière de ressources minières. Il a récemment retiré au groupe français Orano son permis d’exploitation du gisement d’Imouraren, l’un des plus importants du pays avec des réserves estimées à 200.000 tonnes d’uranium. Orano a également perdu le contrôle de la Somaïr, sa filiale locale, et a engagé deux procédures d’arbitrage international contre l’État nigérien.

Cette situation s’inscrit dans un contexte de tensions croissantes entre le Niger et la France, l’ancienne puissance coloniale. Le ministre nigérien de la Justice, Alio Daouda, a déclaré en février que le pays ne signerait plus aucun contrat minier prévoyant un mécanisme « d’arbitrage hors Niger ».

Le Niger, un acteur clé du secteur minier en Afrique

En plus du cuivre et de l’uranium, le Niger est également un important producteur de pétrole et d’or, renforçant ainsi son rôle stratégique sur la scène minière africaine.

Source: https://www.africaradio.com/

Commentaires via Facebook :