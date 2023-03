Le Président Xi Jinping a rencontré le Président russe Vladimir Poutine

Dans l’après-midi du 20 mars, heure locale, le Président Xi Jinping, tout juste arrivé à Moscou, a rencontré sur demande le Président russe Vladimir Poutine au Kremlin.

À l’arrivée du Président Xi Jinping, le Commandant du Kremlin l’a accueilli à la descente de sa voiture. Le Président Vladimir Poutine a serré chaleureusement la main au Président Xi Jinping et pris des photos avec lui. Les deux chefs d’État ont eu des échanges de vues approfondis et francs sur les relations sino-russes et les questions d’intérêt commun.

Le Président Xi Jinping a exprimé son grand plaisir d’effectuer une nouvelle visite d’État en Russie sur l’invitation du Président Vladimir Poutine. En se rappelant qu’il a choisi la Russie comme la destination de son premier déplacement à l’étranger en tant que Président chinois il y a dix ans, il a souligné que depuis, il entretenait des liens étroits avec le Président Vladimir Poutine. Il a exprimé ses sincères remerciements à son homologue russe d’avoir envoyé aussi tôt que possible des messages de félicitations que ce soit pour sa réélection en tant que Secrétaire général du Comité central issu du XXe Congrès du PCC ou sa réélection récente en tant que Président de la Chine. En évoquant l’élection présidentielle qui se tiendra l’année prochaine en Russie, il s’est félicité des progrès significatifs réalisés dans le développement et le renouveau de la Russie sous la ferme conduite du Président Vladimir Poutine et s’est dit convaincu que le peuple russe continuerait de lui accorder un soutien inébranlable.

Le Président Xi Jinping a souligné que les relations sino-russes avaient suivi une logique historique profonde pour devenir telles qu’elles étaient aujourd’hui. La Chine et la Russie sont l’une pour l’autre le plus grand voisin et partenaire de coordination stratégique global, a-t-il souligné, et leurs relations bilatérales occupent une place prioritaire dans le plan général de la diplomatie et la politique extérieure de l’une comme de l’autre. Il a indiqué que la Chine poursuivait depuis toujours la politique extérieure d’indépendance. Consolider et développer les relations sino-russes sont un choix stratégique fait par la Chine compte tenu de ses intérêts fondamentaux et de la tendance générale du développement dans le monde, a-t-il poursuivi, et la Chine maintiendra fermement le cap de renforcer la coordination stratégique avec la Russie. Affirmant que la Chine et la Russie, l’une comme l’autre, œuvrent à réaliser le développement et le renouveau du pays, soutiennent l’avènement d’un monde multipolaire et favorisent la démocratisation des relations internationales, il a appelé les deux parties à approfondir davantage la coopération pragmatique dans différents domaines et à renforcer la coordination et la collaboration à l’ONU et sur d’autres plateformes multilatérales, en vue de contribuer à leur développement et à leur renouveau respectifs et de jouer un rôle pilier pour la paix et la stabilité dans le monde.

Le Président Vladimir Poutine a souhaité une chaleureuse bienvenue au Président Xi Jinping en visite d’État en Russie et l’a félicité vivement encore une fois pour sa réélection en tant que Président de la Chine. Les grandes réalisations remarquables de la Chine dans son développement sur tous les plans durant les dix dernières années ont été obtenues grâce au leadership extraordinaire du Président Xi Jinping et illustrent bel et bien la supériorité du régime d’État et du système de gouvernance chinois, a-t-il indiqué, convaincu que sous la ferme direction du Président Xi Jinping, la Chine poursuivra certainement son développement et sa prospérité et réalisera avec succès tous les grands objectifs qu’elle s’est fixés. Grâce aux efforts conjoints de part et d’autre, les relations russo-chinoises ont donné des fruits abondants dans tous les domaines ces dernières années, a-t-il poursuivi tout en exprimant la volonté de la partie russe de continuer à travailler ensemble avec la Chine pour approfondir la coopération pragmatique bilatérale, intensifier la communication et la coordination dans les affaires internationales et promouvoir l’avènement d’un monde multipolaire et la démocratisation des relations internationales.

Les deux parties ont eu des échanges de vues approfondis sur la question ukrainienne. Le Président Xi Jinping a souligné que sur cette question, les voix pour la paix et la raison se multipliaient et que la majorité des pays soutenaient l’apaisement des tensions, se prononçaient pour la réconciliation et les pourparlers de paix et s’opposaient à ce qu’on mette de l’huile sur le feu. Dans l’histoire, a-t-il rappelé, tous les conflits ont finalement été réglés par le dialogue et les négociations. En évoquant le récent document de position publié spécialement par la Chine pour appeler au règlement politique de la crise ukrainienne et à l’opposition à la mentalité de la guerre froide et aux sanctions unilatérales, il a affirmé que plus les difficultés étaient nombreuses, plus il fallait donner de l’espace à la paix, et que plus les contradictions étaient aiguës, plus il fallait poursuivre les efforts en faveur du dialogue. La Chine souhaite continuer de jouer un rôle constructif pour promouvoir le règlement politique de la crise ukrainienne, a-t-il déclaré.

Au nom de la partie russe, le Président Vladimir Poutine a salué la position juste, objective et équilibrée maintenue depuis toujours par la Chine pour défendre l’équité et la justice sur les grandes questions internationales. La partie russe a étudié attentivement le document de position chinois sur le règlement politique de la crise ukrainienne, reste ouverte aux pourparlers de paix, et est heureuse de voir la partie chinoise y jouer un rôle constructif, a-t-il conclu.

Les deux chefs d’État ont exprimé leur attente de tenir un nouvel entretien le lendemain de sorte à dessiner un nouveau plan du partenariat de coordination stratégique global sino-russe pour les années à venir.

