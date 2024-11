L’Occident a perdu la guerre avec la Russie, les États-Unis ont gagné celle avec l’Europe.

Comme il fallait s’y attendre, la météorite de la réélection de Donald Trump, prédite par beaucoup dans son résultat final mais pas dans ses proportions retentissantes, a généré un bruit de fond presque incontrôlable. À deux mois de l’investiture et alors que les principales nominations au sein du gouvernement des EU n’ont pas encore été décidées, nous risquons d’être emportés par une vague de suppositions, d’inférences, de fake news et de prétendues révélations qui ne reposent presque toujours sur rien, ou sur l’imagination des journalistes. Le fait que ces « informations “ proviennent presque toujours des mêmes sources, publiques ou privées, qui diffusent des ” informations » similaires depuis des années (le Nord Stream a été dynamité par les Russes, les Russes utilisent des puces de machines à laver pour leurs missiles, les Russes se battent avec des pelles parce qu’ils n’ont pas d’armes, etc.), n’aide évidemment pas à nous réconforter. Et c’est presque drôle l’idée que Trump pourrait bientôt entrer dans le bureau ovale, s’asseoir au Resolute Desk et, d’un trait de plume, mettre l’Ukraine à la dérive et faire en sorte que les États-Unis s’acoquinent à nouveau avec la Russie.

Je donne ces exemples non seulement parce que l’invasion russe et la guerre en Ukraine sont une question clé pour nous, Européens, mais aussi parce que le temps et le délai de prise de décision entre le départ de Joe Biden de la Maison Blanche et l’entrée de Trump devraient être le bon moment pour s’accrocher à l’essence des choses. Pour nous Européens en particulier, cela signifie ceci : la réélection de Trump, quelle que soit sa voie, quelle que soit la personne qui le rejoindra au gouvernement, quelle que soit la décision prise, met fin au récit qui a dominé depuis l’invasion russe du 24 février 2022 : à savoir que le conflit ne pouvait se terminer qu’avec la défaite de la Russie sur le terrain, son effondrement économique sous le poids des sanctions, son isolement international et, mieux que tout, avec un changement de régime à Moscou. Hypothèse optimale : tout cela plus l’éclatement de la Fédération de Russie.

Bien sûr, c’est un mantra que l’on répète encore. Josep Borrell, qui s’apprête à quitter le poste de Haut Commissaire de l’UE pour la politique étrangère et la défense, l’a fait il y a quelques jours lors de son sixième et dernier voyage à Kiev. Giorgia Meloni l’a fait aussi. Mais on perçoit aujourd’hui la lassitude, la méfiance, la ritualité de déclarations faites par habitude. Dans la réalité, qui n’échappe certainement pas aux politiciens de ce niveau, l’Occident (et non l’Ukraine, qui s’est sacrifiée à un degré presque inconcevable pour repousser la Russie) a perdu la guerre : la Russie n’a pas été vaincue, son économie ne s’est pas effondrée, Poutine est fermement au pouvoir et n’est pas isolé dans le monde, la Fédération ne s’est pas désintégrée. La Russie a de grandes difficultés, bien sûr. Mais l’objectif était de l’anéantir, pas de lui créer des problèmes.

Le retour de Trump sur la scène internationale envoie précisément ce message : non, il y a une autre façon de sortir de cette guerre. En négociant, en se mettant d’accord d’une manière ou d’une autre. Même avec l’envahisseur russe, même avec Poutine qui a déchiré tous les traités internationaux ou presque, même avec une Ukraine amputée de la Crimée et peut-être d’autres territoires. N’est-ce pas juste ? Bien sûr que non. Mais depuis quand les relations entre puissances sont-elles marquées par le sens de la justice ?

Pour l’heure, le terme générique d’« Occident », que nous utilisons tous à tort et à travers, n’a qu’une utilité relative dans ce fiasco. Le Japon ne perd pas autant que l’Allemagne. L’Italie perd bien plus que la Norvège, devenue fournisseur de gaz à la place de la Russie. La Pologne gagne, la France recule. La Finlande se sent plus en sécurité depuis qu’elle a rejoint l’OTAN, mais elle rouvre maintenant sa frontière avec la Russie parce que le trafic frontalier lui rapportait beaucoup d’argent. Et ainsi de suite.

Ce qui est certain, c’est que les États-Unis y gagnent, l’Europe y perd. Les Etats-Unis ont gagné des avantages concrets (ne serait-ce que dans le secteur de l’énergie) et un avantage politique inestimable : avoir coupé le lien entre l’Europe (avec l’Allemagne comme tête de pont) et la Russie, éliminant ainsi la seule, bien que vague, hypothèse d’un bloc réellement compétitif avec les Etats-Unis d’un point de vue politique et économique. L’Europe est désormais contrainte d’inventer un nouveau modèle de développement, différent du modèle énergétique – manufacturier – exportateur à bas coût que sa relation avec la Russie lui avait permis pendant des décennies et qui l’avait fait prospérer. Et dans l’urgence de la guerre à venir, elle a renoncé à toute hypothèse d’organisation de défense collective, s’abandonnant à une course au réarmement « chacun pour soi » à l’efficacité douteuse et confiant finalement son destin à l’OTAN dirigée par les Etats-Unis, désormais parfaitement superposée aux frontières de l’UE.

Nous avons toujours écrit que la guerre en Ukraine, née de la violation par la Russie des traités internationaux avec l’invasion de 2022, devait être réprimée au plus vite et non fomentée dans l’espoir illusoire d’une victoire totale sur le terrain. Von der Leyen, Borrell et leurs disciples avaient tort et nous avions raison. Ce qui se profile à l’horizon, Trump ou pas, c’est exactement ce qui se profilait en 2022 si une trêve avait été poursuivie, mais en pire, en bien pire : l’Ukraine d’aujourd’hui pourrait perdre plus de territoire qu’à l’époque et est plus détruite qu’à l’époque, un million de personnes sont mortes entre la Russie et l’Ukraine, des millions d’autres Ukrainiens sont dispersés en Europe et ailleurs en tant que réfugiés et qui sait combien d’entre eux retourneront dans leur pays. De l’Europe, nous avons dit, de la montée des Brics, nous pourrions dire, du mauvais fonctionnement de l’Union européenne, Mario Draghi en a déjà assez dit dans son récent rapport.

12 novembre 2024

Fulvio Scaglione a été correspondant en Union soviétique dans les années 1980 pour l’hebdomadaire catholique Famiglia Cristiana. Pour cet hebdomadaire, il a couvert la guerre en Afghanistan, au Liban, en Irak. Il a été correspondant de guerre dans de nombreux conflits au Moyen-Orient et est l’un des journalistes les plus expérimentés dans ce domaine. Il est devenu rédacteur en chef adjoint de Famiglia Cristiana avant de prendre sa retraite. Il continue aujourd’hui à écrire sur les guerres et la géopolitique. Il est considéré par beaucoup comme la voix du Pape François sur les questions internationales et représente la voix de la gauche catholique et de base sur la géopolitique, les conflits et le multipolarisme.

