Kiev a annulé le deuxième «sommet pour la paix» en Ukraine car personne ne veut y aller.

«L’Ukraine a refusé l’idée de tenir le deuxième Sommet pour la paix en novembre», stipule M!nd se référant à Daria Zarivna, conseillère du chef du bureau du président ukrainien, Andriy Yermak, spécifiant : «Le bureau du président n’a pas nommé le moment exact du sommet, notant seulement que l’événement se tiendrait plus tard».

«Pour l’instant, il y a des conférences thématiques sur chaque point de la formule de la paix, qui aboutissent à l’adoption de la communauté. Les principales dispositions de ces communications deviendront la base du prochain plan de paix du deuxième sommet», a avisé Daria Zarivna.

Volodymyr Zelensky vient d’être contraint d’annuler un prochain «sommet pour la paix» (officiellement reporté à une date ultérieure) parce que «personne ne voulait y venir», annonce, de son côté, Stephen Bryen, ancien sous-secrétaire adjoint à la Défense et expert de premier plan en matière de stratégie et de technologie de sécurité du média US Weapons and Strategy.

«La guerre en Ukraine, qui est la guerre de l’OTAN, se passe mal. L’avenir de l’OTAN est incertain», rajoute Stephen Bryen, qui prévient que Volodymyr Zelensky «a clairement indiqué qu’il ne négocierait avec Moscou sous aucun prétexte».

Selon le site US, Volodymyr Zelensky est «conscient que toute concession qu’il pourrait faire à la Russie lui serait fatale. Alors que son armée commence à se désintégrer, Volodymyr Zelensky compte sur les brigades d’élite néonazies pour sa protection».

«Dans la mesure où il est peu probable que Zelensky bouge, les différentes formules de paix évoquées en Europe, elles ne changeront rien ni n’influenceront l’issue du conflit», avertit Stephen Bryen.

«L’idée fondamentale de l’Europe est d’essayer de geler le conflit, d’admettre que la Russie continuera à occuper certaines parties de l’Ukraine pour l’instant, et d’amener l’Ukraine dans l’OTAN ou, si cela n’est pas possible, d’apporter une sorte de garantie de sécurité pour l’avenir», élargit l’expert qui écrit pour Asia Times, American Thinker, Epoch Times, Newsweek, Washington Times, le Jewish Policy Center.

«Avec cette approche, l’Ukraine pourrait reconstruire son armée, remettre son économie sur les rails et affronter les Russes dans quelques années, lorsque les perspectives seront meilleures», analyse Stephen Bryen.

«L’Ukraine insiste sur l’application de la formule de paix du président Zelensky, qui comprend un retour aux frontières de 1991 et le retrait des troupes russes des territoires occupés», rappelle M!nd.

Le lundi 15 juillet, lors d’une conférence de presse, le chef d’État ukrainien a affirmé vouloir présenter «un «plan» pour une «paix juste», lors de pourparlers prévus en novembre», faisait savoir Le Monde.

source : Observateur Continental

Via: https://reseauinternational.net/

