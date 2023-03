Macron en Afrique, une mesure “d’urgence” face à la perte d’influence française, selon Asselineau

Approches différentes de Paris, Moscou et Pékin

Entre-temps, l’Afrique se rapproche de la Russie et de la Chine, des pays qui “n’ont jamais donné de leçons de ‘démocratie’ et ont toujours respecté les dirigeants locaux”, a souligné l’homme politique.

“Poutine ou Xi Jinping n’auraient jamais plaisanté sur le fait que le Président burkinabé Kaboré ‘va réparer la climatisation’ comme l’a récemment déclaré Macron à Ouagadougou. On ne peut pas imaginer que Macron le dise à propos de Joe Biden. Au contraire, la Chine et la Russie se comportent avec un ethos présidentiel, celui que les chefs d’État africains ont eux-mêmes, et ne font pas semblant d’être amis, comme le fait le Président Macron avec une grande arrogance, tout en utilisant le mot ‘humilité’ en même temps”, a-t-il expliqué.

Pour M.Asselineau, aucun dirigeant africain n’est dupe de la visite de Macron. Et l’expert souligne que le ministre Lavrov ou son homologue chinois sillonnent le continent africain et sont les bienvenus partout: leur approche est pragmatique et non idéologique ou condescendante comme la posture française.