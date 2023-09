«Ne marchez pas deux fois sur un râteau» : admonestation de Vladimir Poutine aux hommes d’affaires russes dans son discours lors de la session plénière du Forum économique oriental, à Vladivostok

Le programme de travail de Vladimir Poutine avant, pendant et après le Forum économique oriental qui se tient à Vladivostok du 11 au 13 septembre s’étend jusque tard dans la nuit et reprend avant le lever du soleil. La partie «après» concerne les réunions avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui commenceront probablement tard ce soir ou demain. J’aborderai cette question dans la dernière partie de cet article.

Malgré la pression, Poutine était en excellente forme lorsque je l’ai vu prononcer son discours à la session plénière du Forum ce matin, à l’heure de Bruxelles. Son sens de l’humour ne l’a jamais quitté. En effet, au grand amusement de l’auditoire, il a répété à plusieurs reprises son avertissement aux milieux d’affaires russes, tant aux oligarques qu’aux dirigeants d’entreprises d’État, de ne pas «marcher deux fois sur le râteau», c’est-à-dire de ne pas garder les recettes en devises fortes de leurs exportations à l’étranger, mais de les rapatrier.

Bien qu’il ait été question, dans les milieux financiers russes, d’obliger les exportateurs russes à envoyer leurs fonds dans leur pays, comme cela a été fait dans l’urgence au cours de la première phase de l’OMU, cette obligation n’existe pas aujourd’hui, conformément aux idées de libre marché qui font toujours partie de la vie politique russe, même si le pays est critiqué comme étant «étatiste» par les observateurs occidentaux.

Comme nous le savons, 350 milliards de dollars des réserves de devises fortes de l’État russe ont été gelés par les États-Unis et leurs alliés européens dans les jours qui ont suivi le début de l’opération militaire spéciale en février 2022. Des entreprises privées et des Russes fortunés se sont également vu confisquer leurs avoirs détenus en Occident. Poutine a reconnu que l’État russe a récupéré l’équivalent de ses avoirs gelés au cours de l’année 2022 grâce à la vente de quantités même réduites de gaz et de pétrole, en raison de la flambée des prix sur les marchés mondiaux. Toutefois, on peut supposer que des particuliers et des entreprises russes ont eu moins de chance.

En exhortant les entreprises russes à rapatrier leurs recettes d’exportation et à les investir dans l’économie russe, beaucoup plus sûre, Poutine a présenté à son auditoire de bonnes raisons de suivre son conseil. L’ensemble de son discours a été consacré au vaste programme de développement de l’Extrême-Orient russe actuellement mis en œuvre, qui ouvre de nombreuses possibilités d’investissement privé. Les entreprises ont l’assurance d’être soutenues par des investissements publics massifs dans les infrastructures et de bénéficier de régimes fiscaux et de crédits préférentiels. Le programme englobe les infrastructures routières, ferroviaires et portuaires, ainsi que la rénovation urbaine, la construction de nouveaux quartiers qui intègrent des écoles, des jardins d’enfants et des installations médicales afin d’offrir des conditions de vie attrayantes à ceux qui arriveront dans la région pour occuper les emplois bien rémunérés qui sont en train d’être créés.

Les médecins et les enseignants résidant en Extrême-Orient ont désormais droit à des prêts hypothécaires au logement subventionnés par l’État pour un montant maximal de 6 millions de roubles (actuellement 60 000 euros) à un taux d’intérêt de 2% sur 20 ans. Ce plafond sera porté à 9 millions de roubles pour l’acquisition ou la construction d’un logement de plus de 60 mètres carrés. En outre, ces préférences seront désormais étendues aux travailleurs des industries de la Défense.

Parallèlement, des projets distincts visent à approvisionner l’Extrême-Orient et l’Extrême-Nord de la Russie en gaz par gazoduc et en GNL, afin de pouvoir satisfaire les besoins énergétiques des industries manufacturières et extractives qui, jusqu’à présent, se heurtaient à des contraintes logistiques et énergétiques. À cet égard, il convient de noter que la première mission de Poutine après son atterrissage à Vladivostok a été de visiter les chantiers navals de Zvezda, les plus grands de Russie, et d’assister à la mise en service de deux navires ultramodernes de «catégorie glace», l’un pour le transport de gaz naturel liquéfié et l’autre pour le transport de pétrole. L’expression «catégorie glace» signifie que ces navires sont capables de naviguer sur la route maritime du Nord sans l’aide de brise-glace. Ce type de technologie est détenu par très peu de pays. Jusqu’à récemment, la Russie achetait la quasi-totalité de ses pétroliers à la Corée du Sud. Cette époque est révolue.

Si l’on considère du premier regard ce que Vladimir Poutine a exposé au public de la session plénière, il est clair qu’il s’agit du programme d’investissement le plus important dans l’Extrême-Orient russe depuis la construction du chemin de fer transsibérien dans les années 1890 sous la direction de l’empereur Nicolas II. L’investissement suivant en Extrême-Orient a eu lieu dans les années 1970, lors de la construction d’une ligne ferroviaire parallèle au Transsibérien, la ligne principale Baïkal-Amour. Toutefois, ces investissements n’avaient pas le type d’approche de développement global que nous voyons dans ce que Poutine vient de dévoiler.

Lorsque le modérateur lui a demandé si ce programme de développement avait été étudié et lancé en raison des sanctions imposées par l’Occident, Poutine a répondu que le programme avait été esquissé en détail pour la première fois il y a dix ans, en 2013, lorsqu’il était clair que l’équilibre de l’économie et de l’influence politique se déplaçait vers l’Asie-Pacifique. Depuis, les plans ont lentement progressé. Ce qui s’est passé au cours de l’année 2022, c’est la décision d’aller de l’avant et de mettre en œuvre dès maintenant ce qui avait été planifié auparavant.

Un mot maintenant sur le modérateur de la session plénière, le directeur général de la chaîne de télévision RBC, Ilya Doronov. Le fait qu’il ait été choisi est conforme aux changements apportés à ces événements de haut niveau depuis l’effondrement des relations avec l’Occident. Auparavant, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg et de l’événement de Vladivostok, des journalistes bien connus de CNBC, de CNN et d’autres médias grand public prenaient régulièrement la parole et animaient la séance de questions-réponses avec Poutine. Qu’il s’agisse de jolies femmes ou d’hommes bien habillés, ces journalistes étaient aussi gonflés de leur suffisance que mal informés sur la Russie. Ils ont lu, encore et encore, les questions hostiles qui leur avaient été posées par leurs bureaux d’origine. En la personne de Doronov, nous avons un journaliste russe de haut niveau qui connaît les initiés du Kremlin et les dirigeants du monde des affaires par leur prénom et qui pourrait formuler des questions qui valent vraiment la peine d’être posées au président.

Prenons en particulier la question de Doronov concernant la défense du rouble par l’augmentation du taux de prêt de la Banque centrale à 12,5% : cela ne va-t-il pas réduire le crédit disponible pour développer les affaires, a-t-il demandé, et donc aller à l’encontre des plans de croissance ?

Poutine a expliqué que la décision de relever le taux d’intérêt débiteur était motivée en premier lieu par la lutte contre l’inflation, qui a déjà atteint 5,2% sur une base annuelle. La défense du rouble était une considération secondaire. En résumé, le gouvernement est confronté à des problèmes qui sont gérables mais qui nécessitent une attention particulière et des solutions adaptées. Les plans de développement de l’Extrême-Orient n’en souffriront pas, a-t-il dit, car le gouvernement accordera des crédits à des conditions préférentielles aux projets prioritaires.

On peut en conclure que le gouvernement russe souhaite ralentir le crédit à la consommation, puisque c’est ce secteur de l’économie qui est en surchauffe. De plus, c’est la reprise cette année des importations pour le commerce de consommation qui a fait passer la balance des paiements de chiffres positifs élevés en 2022 à des chiffres négatifs aujourd’hui, ce qui a également une incidence sur le taux de change.

Après avoir entendu les explications de Poutine sur la gestion actuelle de l’économie, qui repose sur un ensemble de théories visant à donner un sens au monde et qui est largement débattu à la Douma d’État et dans les médias, ainsi qu’au sein du cabinet, nous pouvons conclure que Mr Poutine est un «acteur rationnel» au sens défini par le professeur John Mearsheimer dans son dernier livre How States Think.

*

Un message WhatsApp qui m’a été adressé tôt ce matin par WION, le radiodiffuseur mondial indien de langue anglaise, m’a incité à accorder une attention particulière à la visite en Russie du dirigeant suprême nord-coréen Kim Jong-un, que l’on m’a demandé de commenter. Je me suis mis à réfléchir et j’ai formulé quelques observations qui devraient nous aider à apprécier ce que Kim pourrait accomplir et pourquoi l’Occident devrait s’inquiéter.

Tout d’abord, les grands médias n’ont pas beaucoup parlé du moment choisi pour la visite de Kim. Il arrive à Vladivostok le deuxième jour du Forum économique oriental qui se tient pendant trois jours à Vladivostok. Il ne participera pas à cet événement, certes, mais tous les chefs d’entreprise et de gouvernement russes que sa délégation devrait rencontrer pour discuter d’un approfondissement global des relations sont sur place à Vladivostok. La formulation même avec laquelle le secrétaire de presse Peskov a décrit l’organisation de la visite est un indice : il a déclaré que Poutine et Kim s’entretiendraient en tête-à-tête «si nécessaire». Ce sommet est donc très différent des réunions Trump-Kim d’il y a plusieurs années, qui portaient sur un nombre très restreint de questions et se déroulaient en présence de traducteurs uniquement. En outre, même si les pourparlers se déroulent à huis clos, les négociations entre la Russie et la RPDC ne sont pas clandestines ; elles se déroulent au nez et à la barbe des médias du monde entier.

La deuxième question que m’a posée l’animateur de l’émission WION était de savoir ce que cette réunion signifiait pour l’Occident, étant donné que l’accent sera probablement mis sur les ventes d’armes.

Permettez-moi de citer une interprétation pertinente du sens de la réunion par le New York Times en ligne d’aujourd’hui :

«La RPDC pourrait fournir à la Russie des munitions dont elle a grand besoin. En retour, la RPDC cherche à obtenir une aide alimentaire et des technologies de pointe».

L’hypothèse largement répandue selon laquelle la Russie a besoin de munitions nord-coréennes pour la guerre qu’elle mène actuellement en Ukraine est tout simplement erronée. L’autre type d’approvisionnement militaire que la Russie chercherait à obtenir de la RPDC est celui des missiles balistiques à moyenne portée, qui, selon certains analystes, sont parmi les meilleurs et les moins vulnérables aux défenses aériennes du monde. Là encore, j’affirme que l’intérêt de la Russie n’est pas de déployer de tels missiles dans le cadre de la campagne en Ukraine.

Je pense plutôt que les Russes cherchent à obtenir de la RPDC le matériel militaire susmentionné pour l’ajouter à leur stock d’armes en préparation d’une guerre directe avec l’OTAN, le cas échéant. Dans une telle éventualité, ce matériel peut revêtir une importance cruciale. En attendant, la conclusion d’accords d’approvisionnement avec la RPDC permet aux Russes d’être plus souples dans le déploiement de leur propre matériel haut de gamme alors qu’ils passeront, dans les semaines à venir, d’opérations de défense à des opérations offensives sur le terrain en Ukraine. À titre d’exemple, je note que l’utilisation par la Russie de ses missiles hypersoniques Iskander en Ukraine a été jusqu’à présent très parcimonieuse. Mais les informations les plus récentes suggèrent que la Russie est en train de placer un grand nombre d’Iskander sur le terrain pour les utiliser lorsqu’elle passera à l’offensive. Ces missiles ne peuvent pas être produits rapidement en grand nombre. Il sera donc très utile pour la Russie de disposer d’une solution de secours sous la forme de missiles coréens à moyenne portée.

Il existe en fait un grand nombre de domaines d’intérêt commun dont les parties peuvent discuter si elles le souhaitent. Parmi eux, je mentionnerais le projet longtemps gelé de construction de gazoducs pour le transport du gaz à travers la Corée vers la Chine.

Nous connaîtrons peut-être les domaines d’accord à l’issue des réunions entre Kim et Poutine. Et puis, peut-être que les deux parties voudront garder l’Occident dans le flou.

Source: https://reseauinternational.net/

