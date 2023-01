“Non à la Troisième Guerre mondiale!”: les réseaux sociaux s’enflamment

De nombreux internautes ont utilisé le hashtag #NonALa3èGuerreMondiale sur Twitter, pour dire leur inquiétude quant à une possible escalade du conflit ukrainien.

Alors que les livraisons occidentales de chars à l’Ukraine menacent d’envenimer encore le conflit en Ukraine, de nombreux internautes se sont saisis du hashtag #NonALa3èGuerreMondiale sur Twitter.

L’ancien eurodéputé Florian Philippot s’est ainsi emparé du slogan, pour fustiger l’appui français à Kiev, Paris envisageant de livrer des chars Leclerc à l’Ukraine. Une nouvelle étape vers un conflit généralisé, a affirmé le président des Patriotes, qui a appelé à diffuser en masse le hashtag.

Si comme des millions de Français vous dites #NonALa3èGuerreMondiale Que vous refusez donc l’escalade de la guerre en Ukraine par l’envoi de chars, en particulier de chars Leclerc français, Alors diffusez en masse et faites monter en tendance ce cri du cœur pour la Paix ! — Florian Philippot (@f_philippot) January 25, 2023

L’envoi à Zelensky de chars américains et allemands est une folie !

Le plus court chemin vers la 3è guerre mondiale que veulent certains faucons depuis le départ ! Sortons de cet engrenage fou et cherchons la Paix ! Refusons l’envoi de chars français ! #NonALa3èGuerreMondiale — Florian Philippot (@f_philippot) January 25, 2023

Guillaume Bigot, chroniqueur pour CNews a repris le flambeau, fustigeant la vision “otanisée” de l’Europe, promue par Emmanuel Macron. Le journaliste a partagé l’une de ses interventions télévisées, rappelant que l’Europe hésitait encore il y a peu à livrer des armes offensives à l’Ukraine. La ligne rouge a depuis été allégrement franchie, souligne-t-il.

D’autres internautes ont souligné que les appels à la paix avaient aussi été étouffés durant l’entre-deux-guerres.

En 1919 et en 1945 , les gens se disait tous "pourquoi ne les avons pas arrêtés avant " , et celle qui est là risque fort de faire passer les précedentes "pour des querelles de CE2 dans une cour de récré" , il faut stopper les fous de guerre maintenant 🚨 #NonALa3èGuerreMondiale pic.twitter.com/vI8zzbC8t0 — henrigastonchamiteux (@chamiteux) January 25, 2023

D’autres encore se demandent si la prochaine étape ne sera pas l’envoi de militaires français et européens au front.

Désormais #Zelensky réclame des missiles et des avions de combat !

C'est quoi la prochaine étape ?

Nos femmes, nos enfants ?!

Ce dingue nous mène à la guerre et les hypnotisés applaudissent… C'est de la folie !#NonALa3èGuerreMondiale#UkraineRussiaWar #Ukraine — 🇨🇵 Tony Leprêtre 🇨🇵 (@LepretreTony) January 26, 2023

Des livraisons de chars critiquées

Après de longues tergiversations, l’Allemagne a annoncé le 25 janvier qu’elle livrerait plusieurs chars Leopard à l’Ukraine. Washington a tout de suite surenchéri, proposant une trentaine de chars Abrams à Kiev.

Ces décisions ont été vivement critiquées en Europe même. Des manifestations ont notamment eu lieu à Berlin. Pour sa part, la France hésite à livrer des chars Leclerc, réclamés à corps et à cris par Kiev. Le paysage politique semble déchiré sur la question. Marine Le Pen s’est ainsi dite contre de telles livraisons, alors que Manuel Bompard (LFI) et Fabien Roussel (PCF) ont demandé que la question soit tranchée devant l’Assemblée nationale et non dans les couloirs de l’Élysée.

Malgré ses livraisons de blindés, Kiev ne semble toujours pas rassasié, puisque le Président ukrainien réclame désormais l’envoi d’avions de combat.

Source: https://fr.sputniknews.africa/

Commentaires via Facebook :