Poutine a poussé les pays africains à avancer vers “une vie meilleure”, selon des experts

“Il [Vladimir Poutine] a touché les dirigeants africains et il leur a rappelé qu’il est temps de se rassembler, il est temps de mettre nos ressources au point et de construire le développement de notre peuple, d’éduquer nos enfants, et nous pourrons vivre une vie meilleure”, a indiqué Alex Muigai, fondateur de Future Team Kenya, en marge de la conférence parlementaire Russie-Afrique qui s’est tenu les 19 et 20 mars à Moscou.