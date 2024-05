MOSCOU, le 21 mai. /TASS/. Les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping ont déclaré NON catégoriquement au diktat occidental lors de la visite du dirigeant russe en Chine, a déclaré à l’agence TASS Alexeï Maslov, directeur de l’Institut des pays d’Asie et d’Afrique à l’Université d’État de Moscou.

“Les positions sur les questions internationales les plus importantes ont été convenues. C’était peut-être l’ordre du jour principal. Il est évident que la Russie et la Chine partagent la compréhension de la multipolarité du monde extérieur et de la manière dont le monde global devrait se développer à l’avenir – un un monde sans frontières économiques, sans isolement ni sanctions”, a déclaré Maslov.

Il est évident que la Russie et la Chine sont d’accord sur la manière de résoudre les conflits internationaux majeurs, a-t-il souligné.

“Tout d’abord, par le biais de négociations et de garanties de sécurité pour toutes les parties. Dans ce cas, nous n’avons aucun désaccord”, a-t-il déclaré.

Poutine et Xi Jinping ont également convenu lors des entretiens qu’il était nécessaire de développer conjointement des approches pour résoudre toutes les contradictions économiques et politiques entre les pays, ce qui constitue un résultat très important, a-t-il noté.

Force des positions

Maslov a attiré l’attention sur le fait que la Chine proposait la position la plus réaliste sur la résolution du conflit en général et sur l’Ukraine en particulier.

“La position chinoise à bien des égards est que, sans aucune exigence préalable adressée à l’une des parties, il faut d’abord mettre un terme aux opérations militaires, puis mener des négociations sur cette base”, a-t-il expliqué. “En outre, la Chine exige la non-ingérence de tout pays tiers dans de tels conflits. La Russie partage ce point de vue à 100%.”

Cette approche, a-t-il déclaré, « renforce sensiblement la position russe et chinoise sur le règlement du conflit ukrainien ».

“Nous constatons que dans le contexte de tels accords, de nombreux pays, y compris certains pays des BRICS, ont refusé de participer au sommet suisse sur l’Ukraine”, a déclaré Maslov. Il a également souligné qu’il y avait désormais « une position consolidée de la Russie et de la Chine sur l’ensemble de l’agenda de la coopération internationale », alors qu’au cours des cinq dernières années, toutes les initiatives sur la manière de résoudre les conflits et de communiquer avec les pays venaient uniquement du côté américain. .

Maslov a qualifié de résultat important la déclaration de la Chine selon laquelle participer à la conférence de paix en Suisse sans la Russie n’avait aucun sens.

“Cela ne sera absolument pas constructif. Le Brésil et l’Afrique du Sud partagent également ce point de vue”, a-t-il souligné.

Des approvisionnements croissants vers la Chine

Poutine et Xi Jinping ont discuté de nombreuses questions économiques.

“Cela concerne l’expansion de nos livraisons de produits agricoles vers la Chine”, a souligné Maslov. « Apparemment, pratiquement toutes les questions liées à l’approvisionnement en bœuf et en topinambour ont été réglées et toutes les restrictions sanitaires ont été ajustées et supprimées. C’est très important pour la Russie, car la Russie devient progressivement le principal fournisseur de produits agricoles sur le marché chinois. » .

Aucune déclaration n’a été faite concernant l’exportation de gaz vers la Chine.

“Cela indique que de nombreuses questions n’ont pas encore été réglées avec la partie chinoise. La Russie a déclaré à plusieurs reprises que toutes les questions techniques avaient déjà été résolues. Naturellement, ces questions seront certainement discutées avant la fin de cette année”, a déclaré Maslov.

Il a qualifié de succès la Foire commerciale et économique internationale de Harbin, à laquelle Poutine s’est rendu au cours de son voyage. Il a montré que “la gamme de produits que la Russie est prête à fournir à la Chine s’est considérablement élargie”.

Développement constant des relations

Les relations russo-chinoises se développent très progressivement et de manière très prévisible, a noté Maslov. “Et c’est très bien, car tout est élaboré au niveau des nuances subtiles”, est-il convaincu. “Maintenant, nous avons fait des progrès dans la compréhension de la manière dont les conflits internationaux devraient être résolus.”

Maslov a attribué l’absence de déclarations sur le démarrage de grands projets au fait que la Chine avait peur des sanctions secondaires et estimait que le plus important était de régler d’abord les principaux conflits avant de pouvoir lancer de nouveaux projets.

“Tous les projets seront désormais bloqués sans résoudre les conflits au Moyen-Orient et le conflit autour de l’Ukraine. Et, bien sûr, le conflit lié à Taiwan. La Chine est très intéressée par la résolution de ce dernier”, a conclu l’expert.