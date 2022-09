Dans la foulée des récents référendums d’autodétermination – contestés par Kiev et ses alliés occidentaux, qui les considèrent illégaux et illégitimes – organisés dans le Donbass et dans les régions de Kherson et Zaporojié, une cérémonie avait lieu au Kremlin afin d’entériner le rattachement de ces entités territoriales à la Fédération de Russie.

Le thème de la souveraineté a été au centre du discours que Vladimir Poutine a tenu : il a ainsi appelé à continuer la bataille «pour notre Grande Russie historique, nos enfants et nos petits-enfants», qu’il convient selon lui de protéger de l’influence occidentale. Le chef d’Etat russe a également appelé son pays à suivre un «chemin spirituel» historique, saluant la volonté exprimée lors des référendums de rejoindre la «patrie». «Nous allons protéger la Russie», a-t-il conclu avant d’être applaudi.

Vladimir Poutine a aussi appelé Kiev à «cesser immédiatement les tirs, toutes les hostilités et à revenir à la table des négociations» et a accusé les Anglo-Saxons d’être à l’origine des «explosions» qui ont provoqué des fuites sur les gazoducs Nord Stream 1 et 2 – une attaque présumée qu’il avait déjà qualifiée la veille «d’acte de terrorisme international».

A la suite de cette intervention, Vladimir Poutine a signé des accords sur l’adhésion à la Fédération de Russie des Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporojié.

SOURCE: https://francais.rt.com/