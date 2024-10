“Quelle honte!”: la réponse cinglante de Benjamin Netanyahu à Emmanuel Macron sur l’arrêt de livraison d’armes à Israël

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a critiqué samedi le président français, Emmanuel Macron, et les dirigeants des pays qui ont appelé à l’arrêt des livraisons d’armes à Israël dans la cadre de la guerre contre le Hamas palestinien à Gaza et le Hezbollah au Liban.

“J’ai un message à adresser à Emmanuel Macron. Aujourd’hui, Israël se défend sur sept fronts contre les ennemis de la civilisation: à Gaza, contre le Hamas (…), au Liban contre le Hezbollah (…), contre les Houthis au Yémen, contre des milices en Irak et en Syrie (…), contre le terrorisme en Judée-Samarie (ndlr: Cisjordanie) et contre l’Iran (…) Tous les pays civilisés devraient être fermement derrière nous. Et Emmanuel Macron ainsi que d’autres dirigeants occidentaux appellent désormais à un embargo sur les armes livrées à Israël? Honte à eux”, a déclaré M. Netanyahu dans un communiqué de son bureau.

My message to Macron >> pic.twitter.com/BHyh0Fso19 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 5, 2024

“Est-ce que l’Iran impose un embargo au Hezbollah, aux Houthis et au Hamas et aux autres? Bien sûr que non: l’axe du mal serre les rangs. Mais les États qui soi-disant s’opposent à cet axe demandent d’imposer un embargo à Israël: quelle honte!”

“Mais écoutez-moi bien: Israël vaincra avec ou sans leur soutien. Leur honte en revanche persistera bien après la victoire (…) Israël défend la civilisation contre la barbarie, l’obscurantisme et le fanatisme. Israël va continuer à se battre jusqu’à la victoire, pour notre sécurité mais aussi celle du monde entier”, a-t-il conclu.

Les échanges ont rapidement pris des allures de crise entre les deux pays. À tel point que l’Élysée a publié dans la soirée une mise au point assurant que la France “est l’amie indéfectible d’Israël” et déplorant les mots “excessifs” de Benjamin Netanyahu.

Source: https://www.7sur7.be/

