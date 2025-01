La Maison Blanche a publié mardi un décret de Donald Trump mettant fin aux aides publiques pour les traitements de transition de genre des mineurs, chimiques comme chirurgicaux, et promettant de s’y opposer par toutes les voies légales possibles. “À travers le pays, les professionnels de santé mutilent et stérilisent un nombre grandissant d’enfants influençables (…). Cette tendance dangereuse sera une tache sur notre histoire et elle doit prendre fin”, a écrit le président américain.

La moitié des États américains a prohibé les traitements pour les mineurs qui ne se reconnaissent pas dans leur genre de naissance.

Le décret présidentiel, qui ne s’applique qu’aux ministères et agences fédérales, prévoit que les États-Unis “ne financeront pas, ne soutiendront pas, n’encourageront pas, n’assisteront pas la prétendue +transition+ d’un enfant d’un sexe à l’autre”, et qu’ils “appliqueront avec fermeté toutes les lois qui interdisent ou limitent ces procédures destructrices”.

Dans le détail, la décision du président républicain, qui a multiplié les mesures visant les personnes transgenres, interdit au gouvernement fédéral de financer des établissements de santé qui pratiquent ces procédures, qu’il s’agisse de chirurgie ou de traitements chimiques, comme les bloqueurs de puberté.

Les programmes d’assurance-santé Medicaid (pour les plus modestes) et Medicare (pour les seniors), ainsi que le système d’assurance-santé de l’armée ne pourront plus prendre en charge ces procédures.

Sur 1,6 million de personnes se définissant comme transgenres aux États-Unis, plus de 300.000 sont âgées de 13 à 17 ans, dont plus du tiers vivent dans un des États ayant interdit les procédures médicales de transition de genre, selon une étude du Williams Institute, groupe de réflexion de l’université de Californie à Los Angeles (UCLA).

Source: https://www.7sur7.be/

