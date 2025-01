Donald Trump et le président chinois Xi Jinping ont abordé vendredi par téléphone de nombreux sujets, comme le commerce, la crise du fentanyl ou la plateforme TitkTok, un échange qualifié de positif par les deux dirigeants.

Donald Trump, qui prendra lundi les rênes des Etats-Unis, a qualifié l’appel de “très bon” et le dirigeant chinois a dit espérer un “bon départ” dans les relations bilatérales entre les deux superpuissances aux nombreuses divergences.

“Je m’attends à ce que nous résolvions de nombreux problèmes ensemble, et ce dès maintenant”, a écrit le républicain sur son réseau Truth Social.

Même espoir côté Xi Jinping: “Nous attachons tous deux une grande importance à l’interaction mutuelle (et) espérons que les relations Chine/Etats-Unis prendront un bon départ au cours du nouveau mandat du président américain”, a dit le président chinois, selon la télévision d’Etat CCTV.

Les désaccords sont nombreux entre les deux pays.

Pendant son premier mandat, Donald Trump a mené une guerre commerciale acharnée avec la Chine, imposant des droits de douane élevés sur les importations en provenance de la deuxième économie mondiale.

Il a menacé d’imposer des mesures encore plus sévères cette fois-ci, accusant Pékin de pratiques commerciales déloyales et de contribuer à une crise dévastatrice du fentanyl aux Etats-Unis.

Jeudi, Pékin a dénoncé des “attaques injustifiées” à son encontre après que Marco Rubio, choix de Donald Trump au poste de chef de la diplomatie, a qualifié la Chine d'”adversaire le plus puissant et le plus dangereux” pour les Etats-Unis, lors d’une audition devant le Sénat américain.

– Taïwan –

L’ancien sénateur de Floride a aussi considéré que, pour empêcher une invasion de Taïwan par la Chine, les Etats-Unis doivent montrer à Pékin que le prix à payer serait “trop élevé”.

La Chine et Taïwan coexistent depuis 1949 avec des gouvernements distincts, mais Pékin revendique l’île comme partie intégrante de son territoire et n’exclut pas de recourir à la force pour en prendre le contrôle.

“A moins d’un changement spectaculaire”, le monde sera confronté à ce problème “avant la fin de la décennie”, a affirmé le très probable futur secrétaire d’Etat américain, dont la nomination doit être approuvée par le Sénat.

Xi Jinping a rétorqué que “la question de Taïwan est liée à la souveraineté nationale et à l’intégrité territoriale de la Chine, et nous espérons que les Etats-Unis la traiteront avec prudence. L’essence des relations commerciales et économiques entre la Chine et les Etats-Unis est le bénéfice mutuel et des résultats gagnant-gagnant, et nous ne devrions pas choisir la confrontation et le conflit”.

Les deux présidents assurent que maintenir la paix reste leur priorité.

“Le président Xi et moi-même ferons tout notre possible pour renforcer la paix dans le monde et le rendre plus sûr!”, a écrit Donald Trump, pendant que Xi Jinping assure que “les Etats-Unis et la Chine sont les plus importants pays dans le monde d’aujourd’hui et doivent maintenir une amitié à long terme et superviser ensemble la paix dans le monde”.

En décembre, le président chinois avait déclaré que la Chine était disposée à dialoguer et à “élargir la coopération” avec les Etats-Unis, mais il avait averti qu’une guerre commerciale ne ferait “aucun gagnant”.

Selon l’agence officielle chinoise Xinhua, Donald Trump a dit au président chinois se réjouir d’ores et déjà d’une potentielle rencontre entre les deux hommes d’Etat prochainement.

La Chine a annoncé que Xi Jinping enverrait le vice-président, Han Zheng, assister à l’investiture de Donald Trump, lundi à Washington.

