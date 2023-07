BEIJING, 25 juillet (Xinhua) — Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), a mis l’accent sur la promotion du développement de haute qualité des forces armées avec une gouvernance de haut niveau.

M. Xi a présidé lundi une session d’étude de groupe du Bureau politique du Comité central du PCC.

La session a été convoquée à l’approche de la Journée de l’armée de la Chine, qui tombe le 1er août, date désignée pour commémorer la fondation de l’Armée populaire de libération (APL) de Chine.

Qualifiant le renforcement de la gouvernance de l’armée sur tous les plans de changement profond de la philosophie et des méthodes de gouvernance militaire du PCC, M. Xi a souligné son rôle crucial dans la modernisation du système et des capacités de gouvernance de la Chine.

M. Xi a ordonné des efforts pour mettre en place un système de gouvernance moderne des forces armées afin de fournir une garantie solide pour atteindre les objectifs du centenaire de l’APL.

Il est essentiel de reconnaître l’importance du renforcement de la gouvernance de l’armée sur tous les plans, alors que l’APL, face aux progrès rapides dans les révolutions scientifiques et technologiques mondiales et aux changements profonds dans les affaires militaires, se trouve à un tournant crucial dans son entreprise pour atteindre les objectifs de son centenaire, a indiqué M. Xi.

Notant que le renforcement de la gouvernance de l’armée sur tous les plans concernait chaque aspect de la défense nationale et du développement militaire, M. Xi a mis l’accent sur les efforts pour renforcer la conception et la planification stratégique au plus haut niveau concernant la gouvernance militaire et pour améliorer la coordination globale.

Il a indiqué que des efforts devaient être déployés pour accroître la gestion et la supervision des dépenses militaires et promouvoir l’innovation dans la gouvernance stratégique.

Mettant l’accent sur la nécessité d’intégrer la gouvernance militaire avec la réforme et l’état de droit, M. Xi a appelé à des efforts pour consolider et élargir les réalisations dans la réforme de la défense nationale et des forces armées, et accélérer la mise en œuvre des règles et règlements et la supervision. Fin