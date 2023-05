Le président chinois, Xi Jinping, s’est entretenu jeudi, à Xi’an, dans la province chinoise du Shaanxi (nord-est), avec le président kirghize, Sadyr Japarov, qui est en Chine pour participer au Sommet Chine-Asie centrale et effectuer une visite d’État.

M. Xi a souhaité la bienvenue à M. Japarov pour sa participation au sommet et sa visite d’État en Chine. M. Xi a rappelé leurs deux rencontres l’année dernière qui ont débouché sur d’importants accords communs concernant les relations et la coopération dans divers domaines entre la Chine et le Kirghizistan. Ces consensus ont été mis en oeuvre de manière efficace, donnant une forte impulsion aux relations bilatérales, a déclaré M. Xi.

M. Xi a ajouté que M. Japarov a travaillé sans relâche à développer l’économie, à améliorer le bien-être du peuple, et à promouvoir la réconciliation entre les différentes forces politiques depuis sa prise de fonction, ce qui lui a valu le soutien du peuple kirghize.

M. Xi s’est dit convaincu que, sous la direction de M. Japarov, le Kirghizistan ne manquera pas de réaliser de nouveaux progrès dans tous les domaines.

Notant que les relations Chine-Kirghizistan remontent à 31 ans, M. Xi a déclaré que la Chine est prête à travailler avec le Kirghizistan pour construire une communauté d’avenir partagé Chine-Kirghizistan fondée sur le bon voisinage et la prospérité partagée, mettre en œuvre une coopération tous azimuts et contribuer au développement et à la revitalisation des deux pays.

(Source : Xinhua)

